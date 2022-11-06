Запасемся солью и тазиком: регулярные солевые ванны для ног могут оказать большую долгосрочную пользу здоровью

Наших бабушки и дедушки использовали один метод, который избавлял от болей и даже болезней. Одновременно с этим стоил он недорого, но не потерял своей актуальности и сегодня. Это солевые ванны для ног. Все, что вам понадобится, это небольшой запас соли и тазик.

Готовим солевые ванны дома

Этот 30-минутный метод детоксикации очень прост. Каждый сможет использовать его после утомительного, напряженного дня или при болезни.

Вечером необходимо налить в таз 3-4 литра воды, температура которой примерно 40 градусов. Затем в жидкость нужно добавить стакан морской соли. Вода должна доходить до щиколоток и полностью покрывать стопы. Такой курс нужно повторять ежедневно в течение 3 недель. Весь этот период цвет воды будет непрерывно меняться, что будет свидетельствовать об успешном очищении организма.

Показания и противопоказания к процедуре

Солевые ванны рекомендуются при следующих проблемах со здоровьем:

пониженный иммунитет; варикоз; частые простудные болезни; гипергидроз различных частей тела; болевой синдром в мышцах, суставах; проблемы с ЦНС.

Данные процедуры категорически не рекомендуются при наличии эрозий или открытых ран на коже, экзем. Еще одним важным противопоказанием выступают сердечные заболевания в анамнезе, патологии легких, а также диабет.

В любом случае перед началом использования солевых ванн нужно проконсультироваться с врачом. Только специалист может оценить состояние здоровья пациента, наличие у него противопоказаний к данной процедуре.

Варианты солевых ванн

Солевые ванны для ног подразделяют на несколько разновидностей в зависимости от температурного режима:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Горячие. Температура воды не должна превышать 40 градусов. Она стимулирует работу кровеносной системы, что положительно сказывается на функционировании всех внутренних органов. Теплые и прохладные. Продолжительность сеанса не превышает 20 минут. При этом температура жидкости должна быть около 37 градусов. Такие ванночки помогают в случае гипергидроза и проблемах с ЦНС. Холодная. Принимаются с целью закаливания организма. Продолжительность сеанса не более 5 минут. Температура воды в тазу меняется с 35 до 10 градусов. Контрастная. Отлично помогает при варикозе.

На что указывает изменение цвета воды?

Если вода становится лимонно-желтой, значит, имеются проблемы с почками и мочевым пузырем. Апельсиновый оттенок будет указывать на подагру, ревматизм или проблемы с суставами. Коричневый цвет воды – верный признак нарушения работы печени, а зеленый свидетельствует о сбоях в функционировании сердца или ЖКТ.

Вода темного цвета сигнализирует о том, что в организме есть тяжелые металлы, также это может быть признаком диабета.

Результаты детоксикации

Уже через 7-8 сеансов начинает заметно улучшаться обмен веществ. Кроме того, нормализуются показатели АД, исчезают проблемы с пищеварительной системой и воспалительные заболевания.

Чтобы лечение оказалось максимально эффективным, рекомендуется соблюдать регулярность процедур. Кроме того, можно дополнительно проконсультироваться с физиотерапевтом по вопросам продолжительности курса такой терапии и периодичности повторения процедур.