«Эту песню не задушишь…»

Навальный в седьмой раз в ШИЗО и запрещенная песня Оксимирона*. Хроника текущих репрессий.

Объявленная частичная мобилизация спровоцировала новый виток протестов. В ответ силовики с еще большей отдачей принялись за подавление любого инакомыслия, заводя на несогласных уголовные и административные дела. Мы продолжаем следить за политпрессингом властей в «Хронике текущих репрессий».

«Фейки» и «дискредитация»

В Нижнем Новгороде фотографу и учителю Илье Мясковскому предъявили обвинение по статье о повторной дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК), пишет «ОВД-Инфо»*.

Уголовное дело в отношении Мясковского возбудили после публикаций во «ВКонтакте» об акциях, граффити, а также возложении цветов к месту гибели журналистки Ирины Славиной.

4 октября силовики пришли с осмотром домой к Мясковскому и еще двоим жителям Нижегородской области. Самого фотографа задержали, а 5 октября арестовали на трое суток по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что он якобы не представился полицейским, пришедшим проводить осмотр.

После того как Мясковский отбыл административный арест, суд назначил ему запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

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В отношении другого нижегородца Следственный комитет прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления по делу о распространении «фейков» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщают «Сетевые свободы». Вообще-то это произошло чуть ли не впервые.

Уголовное дело завели из-за ссылки на видео из зоны проведения спецоперации. Причиной для прекращения преследования стало то, что пост появился «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина». Это первое прекращенное дело по этой статье в России.

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Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей актера Артура Смольянинова по протоколу о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Протокол по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ на Смольянинова был составлен еще 17 октября. Как сообщили в суде, поводом для административного дела стало одно из интервью актера, но какое именно, не уточнили. По заключению некоего эксперта-лингвиста, сказанное Смольяниновым в интервью характеризует действия Вооруженных сил РФ не лучшим образом.

В апреле актер дал интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В октябре со Смольяниновым поговорила «Медуза»*. Актер рассказал, что ему перестали давать работу из-за его позиции, после чего он решил уехать из России.

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Полиция в Батайске Ростовской области составила протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) на администратора паблика во «ВКонтакте» «Батайск город» Олесю Шишканову, которая опубликовала видео с жалобами мобилизованных, пишет «Батайское время».

23-летнего брата Шишкановой Николая мобилизовали в конце сентября. Молодой человек вместе с сослуживцами записал видеообращение, рассказав о том, что с ними происходит, и переслал ролик своей сестре. Шишканова опубликовала видео в паблике «Батайск город», но позже удалила по требованию Роскомнадзора.

«Честно говоря, мы не удивлены происходящим, давно знаем, что государственная машина на местах всегда давит тех, кто пытается перебежать на «желтый», но просто абсурдность обвинения не укладывается в голове», — говорится в заявлении «Батайск город».

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Следственный комитет Хакасии завершил и передал в суд дело о военных «фейках» (п. «а» ч. 2 статьи 207.3 УК), возбужденное против главного редактора журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева, сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбудили после статьи «Нового фокуса» об 11 бойцах Росгвардии. В апреле к Афанасьеву пришли с обыском. Силовики изъяли технику и увезли журналиста в СК. Через день Абаканский суд отправил Афанасьева в СИЗО. Журналист не признал вину.

Запрещенная песня

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона* (Мирона Федорова) «Последний звонок», передает РИА «Новости».

«Последний звонок» написан от лица школьника, который хочет отомстить одноклассникам. Иск о признании произведения экстремистским подала московская прокуратура в конце августа. На заседании прокурор заявил, что свободный доступ к песне «угрожает конституционному строю» России, так как в ее словах содержатся «публичное оправдание и пропаганда идей терроризма».

Навальный опять в ШИЗО

Сотрудники исправительной колонии № 6 строгого режима во Владимирской области в седьмой раз отправили политика Алексея Навального в штрафной изолятор. Об этом сообщили соратники оппозиционера. В этот раз ему назначили 11 суток пребывания в ШИЗО.

Навальный рассказал, что после того, как его выпустили из штрафного изолятора, он шесть дней находился в отряде строгих условий отбывания наказания. Снова в ШИЗО политика поместили потому, что он якобы «плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему «лейтенант Неймович», а не по имени-отчеству».

Ранее Ковровский городской суд отклонил две жалобы Навального на его помещение в штрафной изолятор. Законными признали второе и третье водворения оппозиционера в ШИЗО: на пять суток 24 августа, когда Навальный, по версии сотрудников ФСИН, нарушил правила конвоирования, и на семь суток 30 августа, когда он «неправильно представился».

Дело против активиста Кригера

В Москве неизвестные в масках задержали гражданского активиста и участника движения «Солидарность» Михаила Кригера, сообщили в «ОВД-Инфо» со ссылкой на свидетеля задержания.

Активист находился в районе станции метро «Курская», когда к нему подбежали силовики в черных балаклавах, повалили на землю и затем увезли в неизвестном направлении. Вместе с ним увезли автомобиль, на котором он приехал.

Позже, как пишет Sota, у Кригера в квартире прошел обыск. По информации издания, активист стал подозреваемым по ст. 205.2 УК за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Предварительно дело заведено за статью Кригера, написанную в 2020 году.

5 ноября Черёмушкинский суд Москвы отправил под стражу Кригера на два месяца. Судья объявила, что заседание прошло в открытом режиме, однако никого внутрь здания не пустили, кроме участников процесса. Она объяснила это тем, что рассмотрение дела проходило в выходной.

«Следствие привело стандартный набор аргументов [для ареста], что загранпаспорт может стать способом скрыться от следствия. Однако у Михаила Кригера нет заграничного паспорта. По этому аргументу можете судить об уровне подготовленности следствия», — пояснил после суда один из адвокатов Кригера Михаил Бирюков.

Протест в Улан-Удэ

4 ноября полицейские задержали на площади Советов в Улан-Удэ как минимум восемь участниц акции, в ходе которой выражалось неодобрение спецоперации, передает «ОВД-Инфо».

Женщин посадили в автозак, у двух из них взяли объяснения и выдали им предостережения. Трех участниц акции увезли в отделение полиции. Вскоре всех, кроме одной задержанной, отпустили, уточнили в местном телеграм-канале «Настоящая Бурятия».

Как сообщили в другом телеграм-канале «Утро Бурятия», активисткам удалось сорвать в городе провластный митинг в честь Дня народного единства. Из-за них полиция перекрыла площадь Советов, задержав всех, кто пытался на нее пройти.

«Главный итог акции — власть, опасаясь протеста, отменила свой «путинг» по случаю «дня народного единства». Для этого обычно сгоняют бюджетников и демонстрируют «всенародную поддержку». Но тут не стали, и правильно сделали: массовка могла бы обернуться против них», — написали в телеграм-канале.

Андрей Карев

* Признаны Минюстом «иностранными агентами».

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