Куда дела изюм, Гагарина? – Личное мнение

Не сказать, что я хоть как-то люблю певицу Полину Гагарину или слушаю её песни, но почему-то всегда вынуждена за неё заступаться.

Прочитала тут, что у неё нет изюминки.



Фото: Соцсети

«Мне почему-то очень жаль и странно, что звезды — это Зара, Юлиана Караулова, Юлия Савичева или Полина Гагарина — выходят на сцену, давно выступают, но у них нет такой изюминки», — высказался какой-то стилист.

Куда дела изюминку, Гагарина? Давай, признавайся!

Дальше — больше. Стилист продолжил:

«До последнего момента у Полины Гагариной не было ни разу удачного образа и стиля. Единственное, что в ней было таким взрывом, что она из одного человека превратитесь в другого — это похудела и поменяла цвет волос. После этого в Полине Гагариной не было ничего заметного. Она как и была блондинкой, так и есть».

То есть, человек похудел, хорошо выглядит, но нет в ней изюма. Что же делать?!

Зачем стройной и симпатичной Полине Гагариной нужна изюминка, лично я не совсем понимаю. Всё у неё хорошо со внешностью, в ней не нужно выискивать что-то такое — какую-то изюминку.

Изюминка нужна, например, Ким Кардашьян. И у неё такая изюмина, что её все видят. Ещё нужна изюминка Кейт Миддлтон. Она с таким лицом ходит, что лучше бы отвлечь внимание на дорогую брошку.

Вот Пугачёвой бы ещё не помешала изюминка, но несмотря на все попытки быть рыжей или надеть балахон, там взгляду и зацепиться не за что. А вот Лолита — молодец, удачно выбирает костюмы, ставшие её изюминкой.

А у вас есть ваша изюминка?

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