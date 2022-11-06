Мнение: Как нас обманывают с ценами

Вышла Виктория III. В кои-то веки Парадоксы наняли хорошего дизайнера, поручив ему сделать красивый интерфейс: скриншоты выглядят стильно, как обои для рабочего стола. Не знаю, станет ли игра шедевром, — я пока не ставил, так как предпочитаю дать новым играм отлежаться, — но с эстетической точки зрения новая Виктория явно удалась.

В России игра стоит 2500 рублей. В других странах иначе. В Турции, например, 830 рублей. В Аргентине — 980 рублей. Есть и страны, где Виктория стоит дороже, чем в России. Самая высокая цена, разумеется, в Израиле — 3300 рублей. Оно и не удивляет, израильтянам вообще постоянно приходится переплачивать.

Что касается Турции, то там сейчас инфляция 80%. Если Габен выставит на игры нормальную цену, турки просто не смогут их покупать. Вот и приходится Стиму продавать туркам игры втрое дешевле, чем нам с вами. Аналогичные проблемы с платежеспособностью у Аргентины. В некоторых других странах игры тоже стоят дёшево, — в Колумбии и на Украине, к примеру, — но всё же не совсем дешёво. Такой халявы, как в Турции и в Аргентине, нет больше нигде.

В России, кстати, тоже была бы дикая инфляция, если бы у нас добилась успеха секта печатного станка — вот все эти прикормленные олигархами экономисты, которые ругают Эльвиру Набиуллину и требуют снизить ставку рефинансирования по рублю. В Турции подобная партия победила, и результат вы можете наблюдать на табло. Для понимания глубины катастрофы, гиперинфляция — это когда валюта три года подряд обесценивается сильнее, чем на 26% в год. В Турции лира просела на 80%. В России мы наблюдали подобное во время переходного ужаса 1991-1995 и, разово, после кризиса 1998.

Как бы там ни было, в Турции игры стоят очень дёшево, так что у сообразительного игрока из России есть искушение притвориться в Стиме турком, чтобы получить «скидку». Для этого придётся провести ряд манипуляций:

— нужен VPN c турецким ай-пи;

— нужен свежий турецкий аккаунт Стим;

— нужен турецкий номер телефона;

— нужна турецкая виртуальная карточка;

— нужно закинуть деньги на эту виртуальную карточку через крипту.

Кое-что можно купить на специальных площадках, другое — зарегистрировать самому, однако в любом случае схема получается громоздкой, неудобной и ненадёжной, а когда все хлопоты будут позади, Габен может просто взять и забанить ваш аккаунт за подозрительную активность. Цитирую типичную историю (ссылка):

…после покупки совершенно нового турецкого аккаунта пополнил его на 40 лир с помощью турецкой карты OlduBil. Спустя сутки на аккаунт прилетает бан, покупки отменяют, а поддержка пишет, что аккаунт был использован в мошеннических целях. После недельного общения с поддержкой добился разбана аккаунта, но поддержка принудительно сменила регион аккаунта на русский. Первое сообщение поддержки: «Наша система защиты от мошенничества обнаружила необычную покупку на этом аккаунте. Ваш аккаунт Steam заблокирован на время рассмотрения обстоятельств этой покупки…».

Можно справиться и с этой бедой — народ опытным путём нащупал уже безопасные способы носить феску, так что, приложив некоторые усилия, притвориться турком всё же можно. При этом придётся платить за услуги посредников, так что скидка на игры станет не такой большой, однако теоретически возможность применить турецкие цены есть. С Аргентиной ещё сложнее — там банковская регуляция построже, так что завести виртуальную карту без помощника с аргентинским паспортом получится очень навряд ли. И вот примерно на этой точке исследований у игрока из России возникает вопрос: раз Стим выстроил такую систему защитных изгородей, не лучше ли отряхнуть от пыли старую пиратскую треуголку? На торрентах скидки не 66%, а все 100%, причём безо всей этой мышиной возни с виртуальными картами и иностранными аккаунтами.

Да, играть в пиратки не так приятно. Ачивок нет, обновления идут с задержкой, пираты регулярно портят игру, добавляя в неё разный мусор, а иногда хакеры даже заражают раздачу опасными закладками. Очень важен и психологический фактор, который большинство игроков недооценивает: если что-то досталось бесплатно, удовольствия это что-то будет приносить меньше. Возьмём ту же Викторию, хотя бы. Это самая сложная серия от Парадоксов, так что в начале придётся провести несколько часов, разбираясь в новых механиках. Если ты потратил 2500 рублей, ты сделаешь над собой усилие, пройдёшь туториал и прочитаешь справку. Если игра досталась бесплатно, искушение стереть её через 20 минут с возгласом «слишком сложно» будет велико.

Таким образом, игроки оказываются перед неприятной развилкой. Покупать игры в российском Стиме — переплачивать Габену, который нам не враг, но уже и не друг. Покупать игры в Турции или в Аргентине — нудная суета с аккаунтами и лишняя головная боль. Пиратить игры — соглашаться на потребление опасного и некачественного товара. Однозначно выбрать нельзя.

Что касается лично меня, я предпочитаю спокойно брать игры в российском Стиме, оплачивая их в тенге, благо цена не имеет для меня большого значения. Ну, серьёзно, в среднем я покупаю одну игру за 500-1000 рублей и играю в неё, допустим, 10-20 часов. Даже если я решу провести вечер в привокзальной шаверме, попивая пакетчатый чай и беседуя с интеллигентными петербуржскими бомжами, мне придётся выложить за то же время значительно большую сумму.

Сравнительную стоимость игр в разных странах, а также историю изменения их цены можно посмотреть на сайте СтимДБ, и вот, например, страница Виктории 3.

А вот страница коммунистической игры «Рабочие и Ресурсы: Советская Республика», в которой игроку предлагают вручную строить что-то типа плановой экономики. Читатели так часто советовали мне эту игру, что я добавил её в свой список желаемого, где она и висит уже больше года.

Собственно, я и полез на СтимДБ, так как меня удивило, что небольшая игра, выпущенная 3 года назад, стоит целую 1000 рублей. Мне казалось, что раньше «Рабочие и Ресурсы» стоили рублей 400-500, не больше. Зайдя на СтимДБ я увидел, что память меня не подвела — игра и вправду стоила умеренных денег, но после начала СВО разработчики подняли цену для русских примерно вдвое, с 590 рублей до 1000 рублей. Украинцам, напротив, коммунисты сделали большую скидку, чтобы украинцы могли покупать игру в несколько раз дешевле, чем русские.

На этом коммунисты не остановились. Они выпустили к игре дополнение «Помощь Украине», которое украинцы могут купить за 30 рублей, а русские — за 360 рублей. В этом дополнении есть Запорожская АЭС, Львовский цирк и, например, Монумент Независимости Украины от России. Деньги от дополнения коммунисты обещают перечислить Украинскому Красному Кресту. Цитирую один из отзывов к дополнению (ссылка):

В России любая прямая помощь Украине сейчас преследуется по закону и наказывается тюремным сроком, по крайней мере на бумаге. Такие дополнения — хорошая возможность для россиян высказаться о мире и не попасть под гнев Путина. Тримайтеся, українці!

Есть, разумеется, и отрицательные отзывы к игре. Габен их по умолчанию скрывает, так как на Западе свободу слова понимают весьма своеобразно, но если отключить фильтры, отрицательные отзывы тоже можно прочесть. Русскоязычные игроки недоумевают, почему коммунисты, сделавшие игру про хороший СССР, прогнулись под повесточку, встав на сторону явных врагов России. Их недоумение понятно: в советских школах не рассказывали ни про борьбу с великорусским шовинизмом, которую активно вёл ещё Владимир Ильич, ни о принципах сталинской политики коренизации.

В общем, спасибо СтимДБ за важную информацию об игре. Разработчики «Рабочих и Ресурсов» обойдутся без моей тысячи рублей, равно как и без моего внимания к их произведению.

И вот теперь, наконец, я подошёл к главной теме поста. Для игр, на которые мы тратим очень малую долю наших семейных бюджетов, существуют СтимДБ и тому подобные сайты, на которых можно получить детальную информацию по истории цен. Почему же не существует подобного качества сайтов для продуктов, мобильников, автомобилей, квартир и так далее? Почему все сайты, на которых можно сравнивать цены, настолько фрагментарны и несовершенны, что пользоваться ими решительно невозможно?

Или, может быть, что-то подобное уже есть — где-то уже отслеживают ковровым способом изменения всех цен в гипермаркетах и в маркетплейсах? Если так, дайте мне, пожалуйста, ссылку в комментариях. Я бы хотел на такую базу посмотреть.