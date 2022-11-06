Мнение: Читер и ловкач Трамп

РОВНО 2 года назад, 6 ноября 2020 года, подвели основные итоги по выборам президента США, сведя воедино результаты по “очному” и “почтовому” голосованиям – и тогда же стало ясно, что побеждает Байден. И в этот же день я написал пророческий текст о том, что всё это должно означать:

АМЕРИКАНСКАЯ ФАНТАСТИКА



Трамп как академик Сахаров

Все-таки жизнь в путинской России накладывает свой отпечаток, и оттого не удается по-настоящему сочувствовать бедняге Трампу, когда он публично жалуется на, говоря по-русски, до боли нам знакомые многочисленные “вбросы”, якобы осуществленные “демократами” посредством “голосования по почте”. Особенно ставит в тупик, что Трамп взывает к общественности, указывая на факты “вбросов” даже в “красных” штатах, например, в той же Джорджии! Хочется уже спросить по-свойски:

– Блин, ну ты – президент. Джорджия – ваш республиканский, то есть опять же ТВОЙ штат. Там и губер ваш, значит, весь админресурс должен работать на твою победу. Твою, а не какого-то Байдена! Ладно Пенсильвания, Мичиган, Висконсин – там у власти демократы, наверно, они могли нахимичить; но как Джорджию-то можно было отдать?! А Аризону?! И что это за лузерские жалобы – вот, там у них cheating, они посылают голоса от имени умерших людей, у них там на некоторых участках 100%-явка…Во-первых, непонятно в упор, как в «чужом» штате «демократы» забрали себе такую волю, а во-вторых – вы-то где были?? Что мешало ВАМ, если уж демы вбрасывают, самим вбросить в два раза больше?! Вообще смешно получается: именно у тебя, у Трампа, слава проходимца, жулика и мошенника, которому «пальца в рот не клади» – а тут получается, именно тебя обвели вокруг пальца, словно какого-то, не знаю, академика Сахарова, кристально честного человека!

Словом, тот факт, что именно Трамп, а не Байден, первым обвинил соперника в махинациях и собрался идти в суд – большой прокол всей команды Трампа. У Трампа имидж победителя, а не сутяги, имидж человека, НА которого подают в суд, хитреца и ловкача. Все это неорганично, Трамп начал играть не в свою игру – точнее, ему навязали совершенно несвойственную ему роль.

Непонятно – как он мог так облажаться? Ежу ведь было понятно – причем он сам об этом говорил еще 3 месяца назад – что «почтовое голосование» открывает совершенно неслыханные возможности для вбросов и манипуляций! Косвенным, но совершенно несомненным свидетельством оных, на мой взгляд политтехнолога с 20-летним стажем, является уже сам факт рекордной (чуть ли не самой высокой за всю историю США!) явки на эти выборы. Работающий под дурачка экс-посол Макфол («демократ») в интервью для «Эха Москвы» только что объявил, что рекордная явка на этих выборах «является несомненным доказательством, что демократия в Штатах не умерла, что она процветает!»

Доходит до курьезов: небезызвестный «аналитик Киреев» сейчас ужом извивается, пытаясь объяснить факты 100%-ной (!!) явки на некоторых участках в «колеблющихся штатах». Да-да, прямо-таки «кемеровские» или «чеченские» показатели в уютном штате Мичиган. Киреев, понятно, как и все «демократы», сохраняет солидную мину – ну да, типа, а чо? Всё бывает…

На деле же резкий скачок по явке (это в разгар экономического кризиса и эпидемии, от которой в Штатах умерло больше всего народу) показывает одно печальное обстоятельство: ЕСТЕСТВЕННО, как только стало ясно, что от «почтового голосования» не уйти, что, спекулируя на «угрозе ковида», демократы все равно его продавят – сразу же ОБЕ партии начали всеми силами готовиться к наиболее масштабным в истории Америки (по крайней мере, новейшего времени) фальсификациям. Обе партии засели за списки избирателей, особенно ценными наверняка были именно данные об умерших (для почтового подложного голоса – самое то, мертвый же не припрется на участок, доказывая, что он по почте не голосовал) – и потом пошла РАССЫЛКА. Отсюда и совершенно ураганные «100 миллионов американцев проголосовало досрочно на выборах президента». Это именно обоюдный массовый вброс. Удивляет одно – как они удержались, как соблюли грань? Ведь, по логике, должно было быть 600 млн. «голосов» по почте – 300 млн. от «демократов», 300 млн. от «республиканцев».

Как удалось все-таки соблюсти, при всем при том, хорошую видимость правдоподобия, при таких-то вводных?! Я даже боюсь предположить, но, по идее, при таких раскладах не могло обойтись без каких-то закулисных договоренностей между партиями, вероятно, по каждому штату: «мы вбрасываем не больше такой-то цифры, а вы – не больше такой-то». Надо ведь было оставить какой-то люфт и для тех наивных американцев, которые сдуру все-таки собрались проголосовать ОЧНО, несмотря на все угрозы беспорядков, BLM и бушующего ковида. Невероятно!

Мда-ааа… Вот так посмотришь, как оно делается ПО-СЕРЬЕЗНОМУ – и начинаешь понимать, что мы, со всеми этими нашими «каруселями», дурачком Чуровым и мегерой Панфиловой, по сравнению с профи – дети, просто сущие дети… Хотя, в принципе, чего удивляться? Надо хотя бы Драйзера почитать, там всё доходчиво изображено. Американцы «каруселями» (которые мы тут заново, по русской привычке, «изобрели» 120 лет спустя), вбросами, «чернухой» и прочим занимались вовсю еще в конце 19 века, когда в России и слова «демократия» не знали.

Но вот чего я не могу простить Трампу – так это его очевидную лопоухость. Получается, в такой, абсолютно читерской, полностью извращенной ситуации с «выборами»… его-таки «кинули». Элементарно «перебросали». Ну как так, Донни?! Ты же, мать его, акула с Уолл-Стрит! Ты сам столько людей перекидал со своими тремя или четырьмя банкротствами! Как ОНИ тебя обошли – ведь все расклады были известны!

А теперь чего жаловаться. Сильно копать, ежу понятно, никто не будет, и Верховный суд не поможет – потому что иначе вскроются феноменальные ВЗАИМНЫЕ махинации, как раз и породившие «феноменальную явку». Это будет настолько масштабная дискредитация даже не выборов, а просто американской демократии как таковой, что на это просто никто не пойдет.

«Надо было выигрывать в предложенных обстоятельствах, – скажут Трампу, дружески похлопав его по плечу. – Ты-то что зевал? Или почтовых конвертов не хватило? Надо было запастись впрок!» И заливистое удаляющееся «ха-ха-ха!»

Выкидывание действующего (пока) президента из телевизионной трансляции – это уже был СИГНАЛ. Типа – заткнись! Будет дальше бухтеть – заболеет ковидом повторно, не зря ведь прецеденты предусмотрительно уже застолбили в медицинских анналах. «Удивительный случай, – напишут таблоиды. – И надо же, чтобы именно бывшего президента и ковидоскептика Трампа угораздило!» И далее: «Болезнь протекает в тяжелой форме, президент уже перестал узнавать окружающих». И злорадно, в сторону: «хотел быть на месте Байдена? Ты на нем окажешься!»

Главное, чтоб не «новичком». А то России тогда уже не отмыться (2020)