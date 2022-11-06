Избавит от пигментации, морщин и даже прыщей: почему так полезен йогурт для здоровья кожи, и как использовать его в домашнем уходе

Йогурт ценится за его освежающий вкус, а также является натуральным пробиотиком, который положительно влияет на состояние пищеварительной системы. Однако его польза намного шире, поскольку он может применяться для создания уникальных масок для лица. Оно позволяет избавиться от прыщей и морщин, а также делает кожу более блестящей и здоровой. Можно выделить несколько причин, по которым целесообразно пользоваться йогуртом в домашнем уходе для улучшения кожи лица.

Увлажнение кожи

Если кожа нуждается в дополнительном увлажнении, вы можете попробовать йогуртовую маску для лица. Для ее приготовления потребуются следующие ингредиенты:

4 столовые ложки йогурта без красителей и других добавок; 1 столовая ложка какао; 1 чайная ложка меда.

Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте для получения смеси однородной консистенции. Нанесите маску на лицо и шею, оставив ее на коже на 30 минут. Далее смесь смывается прохладной водой, а кожа вытирается насухо. Йогурт, нанесенный на лицо, увеличивает содержание влаги в коже, поэтому кожа становится более яркой и эластичной.

Уменьшение морщин

С течением времени каждая женщина замечает, что на ее коже появляются первые признаки старения, представленные морщинками. Для борьбы с ними можно пользоваться не только дорогостоящими кремами и другими аналогичными покупными косметическими средствами, но и даже йогуртовым скрабом. Для его приготовления потребуется только 2 столовые ложки йогурта и 1 столовая ложка овсяных хлопьев.

Добавьте овсяные хлопья в йогурт, после чего нужно подождать, пока смесь не станет кашеобразной. Ее нужно тщательно перемешать для получения однородной консистенции. Нанесите средство на все лицо и шею. Помассируйте кожу мягкими круговыми движениями. Оставьте скраб на 15 минут, а затем смойте холодной водой. Йогурт содержит молочную кислоту, которая хорошо действует как отшелушивающее средство. Он удаляет самый верхний слой омертвевших клеток, делая кожу более яркой и молодой.

Борьба с прыщами

Йогурт считается эффективным домашним средством для борьбы с прыщами. Для приготовления средства понадобится всего 1 столовая ложка йогурта и ватные диски. Обмакните ватный диск в йогурт и нанесите его на те участки кожи, где имеются прыщи. Использованный диск нужно сразу выбрасывать, а не использовать для остальных участков лица, чтобы не распространялись микробы. Оставьте йогурт на коже на всю ночь, а утром его легко смыть прохладной водой.

Высокое содержание цинка и молочной кислоты в йогурте делает его мощным средством от прыщей.

Устранение пигментных пятен

Угревая сыпь и прыщи часто оставляют шрамы, которые долго не заживают, а также на их месте остаются темные пятна. Использование специальной смеси из йогурта и лимонного сока способствует быстрому устранению этой проблемы. Для приготовления раствора требуется 1 столовая ложка йогурта и 1 столовая ложка йогурта. Смешайте йогурт и лимонный сок в миске. Нанесите смесь на пораженные участки, но избегайте попадания ее в глаза, а иначе можно получить сильный ожог. Оставьте раствор на коже на 15 минут, после чего он смывается прохладной водой.

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Йогурт помогает устранить пятна и корректирует неравномерную пигментацию, поскольку содержит много молочной кислоты. Она позволяет устранить самый верхний слой кожи, что способствует росту новых клеток. Данный процесс значительно уменьшает вероятность появления новой пигментации.

Уменьшение темных кругов под глазами

После бессонной ночи или тяжелых будней под глазами появляются заметные темные круги. Их можно сделать незаметными с помощью обычного йогурта. Для этого понадобится только белый йогурт без добавок, а также ватные диски. Обмакните диски в йогурт и аккуратно нанесите его на область под глазами. Оставьте йогурт на коже на 10 минут, после чего смойте прохладной водой.

Йогурт помогает уменьшить темные круги под глазами, так как обладает противовоспалительными свойствами, снижающими отечность. Дополнительно на цвет кожи влияет молочная кислота.

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Лечение кожных инфекций

С кожными инфекциями приходится сталкиваться многим людям. Для борьбы с ними можно пользоваться не только лекарственными препаратами, но и домашними натуральными средствами, к которым относится даже обычный йогурт без добавок. Для этого понадобится 1 чайная ложка йогурта и кусочек марли. Нанесите йогурт на зараженный участок и оберните его марлей. Повторяйте эту процедуру два раза в день, пока инфекция не исчезнет.

Йогурт содержит пробиотики, которые помогают избавиться от кожных инфекций, вызванных такими патогенами, как дрожжи.

Успокоение солнечных ожогов

Солнечные ожоги вызываются ультрафиолетовыми лучами солнца. Это повреждает кожу, приводя к покраснению, а иногда и к появлению волдырей. Нанесение йогурта помогает заживлению поврежденных участков.

Такой принцип действия обусловлен тем, что йогурт охлаждает кожу. Дополнительно это средство содержит цинк, обладающий противовоспалительными свойствами.

Таким образом, с помощью обычного йогурта можно избавиться от морщин и прыщей, а также темных кругов под глазами. Это средство не только доступно по цене, но и очень полезно и натурально.