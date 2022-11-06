 

Минус 30 кг: актриса Дибцева раскрыла секрет похудения без диет

06.11.2022, 21:05, Разное
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Звезду “Холопа” можно смело причислить к звездам, которые смогли победить лишний вес – именно поэтому она является примером для многих женщин. Ольга Дибцева, к слову, никогда не была худышкой, но умудрялась завораживать окружающих своими пышными формами.

Вопрос лишних килограммов, по признанию актрисы, ее волновал всегда. В итоге за свою жизнь она испробовала массу способов похудения, но не все они были безопасными для организма. Очень сильное влияние на фигуру артистки оказала беременность. К слову, на роды она шла с отметкой на весах в 93 килограмма!

Для Ольги Дибцевой это была настоящая катастрофа и не только из-за изменений во внешности – ей банально было сложно передвигаться. После появления на свет ребенка артистка умудрилась сбросить 30 килограммов! Перед достижением этой цели она дала себе обещание подходить к вопросу с трезвым умом и не вестись на диеты, которые негативно влияют на организм и здоровье.

Секрет сброса лишнего веса у нее простой – грамотный диетолог, который в первую очередь работает с “диетическим мышлением” и учит питаться, не переедая. Вот и все. Что касается спорта, то с ним актриса не очень дружит. Но в процессе похудения Ольга Дибцева тренировки, конечно, посещала, правда, они были не такими изнурительными.


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