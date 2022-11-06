Змей Горыныч идет на Мариуполь

На поддержку проектов по культурному осмыслению СВО выделен миллиард. Мы изучили заявки певцов спецоперации. Какие таланты!

Татьяна Навка, Юлия Барановская, Арам Габрелянов, Владимир Соловьев — среди участников проектов, получивших поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), можно обнаружить очень знакомые фамилии. Итоги четвертого специального грантового конкурса 2022 года Фонд объявил на днях, и по этому списку можно понять очертания культурного пространства, которое угодно власти.

В самом деле, на фоне создания новых реестров запрещенного искусства, которые, конечно, стимулируют расцвет андеграунда, но сильно истощают культурный слой внутри страны, крайне любопытно было бы понять, что государство желает видеть взамен. Когда книжки нелояльных окончательно лягут под прилавок — с чем мы останемся и какую грядку чиновники готовы щедро поливать деньгами? Мы изучили списки победителей, а также заглянули в реестр аутсайдеров — он наглядно свидетельствует о том, что проросло вокруг этой грядки.

Конкурс был не простой, а специальный. Тема ожидаемая: «Культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство».

Темп, с которым творцы готовы рефлексировать на актуальную тему, поражает: салюты по поводу «собирания земель» только отгремели, а на конкурс уже были присланы три тысячи заявок на 30 млрд рублей.

Экспертный совет (в его составе, например, Игорь Матвиенко, Сергей Безруков, Эрнест Мацкявичус) оценил борьбу хорошего с лучшим — и выбрал 143 проекта почти на млрд рублей. Всего за 2022 год фонд распределяет 8 млрд, которые получает в виде субсидии.

Сначала лидеры. Рекордный грант — 109 млн рублей — получит АНО «Экспертный институт социальных исследований». Основным видом деятельности организации, согласно ЕГРЮЛ, являются научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, но денег она получит не на научную деятельность, а на песни и пляски: проект-победитель называется «Фестиваль Русское лето. ZaРоссию». Создатели сулят «массовый народный праздник для всей семьи патриотической направленности».

Проект был подан в категории «Культурный код. Усиление цивилизационного влияния Русского мира». Цивилизационно влиять организаторы собираются на жителей 17 городов России, от Калининграда до Улан-Удэ, а также — поселка Агинское Забайкальского края. Состав агитбригады описан туманно: «известные музыканты, успешные поэты, спортсмены — патриоты своей Родины, и в процессе выступлений они выражают свою любовь и преданность России», из цитат в описании можно понять, что не обойдется, вероятно, без «Пилота» и «СерьГи».

Этим летом ЭИСИ уже проводил аналогичные шоу в разных городах, оба раза получая поддержку фонда — на 48 и 51 млн. Теперь, очевидно, хочет повторить. В этом же году организация получила по госконтракту 95 с лишним млн рублей от «Росконцерта» на проведение того же марафона «Za Россию». Напомним: речь о том самом марафоне, в котором участвовал целый список поп- и рок-исполнителей, артистов и поэтов, заявивших о своей поддержке спецоперации. В их числе оказались «Ума2Рман», Дмитрий Певцов, депутат-шансонье Денис Майданов, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.

АНО ЭИСИ зарегистрирована в 2017 году, «Коммерсантъ» утверждал, что контора создавалась как экспертная площадка для администрации президента, и одна из ее задач — мониторинг регионов, где готовятся выборы. Председатель попечительского совета ЭИСИ — один из лидеров «Единой России», бывший спикер парламента и бывший министр внутренних дел Борис Грызлов. Организации принадлежит интернет-газета «Взгляд», которая пытается сочетать ультра-патриотизм с деловым стилем изложения.

Не пеньем единым. На втором месте по сумме гранта — Центр развития культурных инициатив, учрежденный «Росмолодежью», который по заказу «Роспатриотцентра» проводит в Крыму форум «Таврида.Арт». Почти 45 млн от фонда он получит на «Недели Тавриды в Москве»: выставку «Без границ. Художники Донбасса», «Шоу резидентов», ярмарку «Арт.Молодость» и премию «Легенды Тавриды». Миссия проекта, по версии авторов, совпадает с «манифестом «Нас не отменишь». Очевидно, подразумевается одноименное творение группы юных дарований, исполненное в августе на крымском форуме с весьма патриотическим, но не очень складным текстом: «Хватит нас уничтожать, в самом деле, по своим клише Россию мерить».

Почетное третье место занимает ООО «Агентство «Полилог», которое за 36 с лишним млн проведет курсы для 65 журналистов из «ДНР» и «ЛНР». Курсы пройдут в Москве, Ростове-на-Дону, Луганске и Донецке, а проведут их Арам Габрелянов, Владимир Соловьев и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

Планируется, что за девять дней участников обучат создавать контент «для продвижения государственной повестки и работы с информационными вызовами, связанными с проведением специальной военной операции и последующим процессом интеграции народов РФ и республик для изменения общественного мнения и повышения доверия к действиям и решениям органов власти». К сожалению, детализации бюджета проектов в открытом доступе нет, так что выяснить размер гонораров спикеров не удалось.

Основным видом деятельности агентства «Полилог» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Впрочем, согласно ЕГРЮЛ, в его анамнезе чего только нет: от издания газет до подачи напитков. На сайте компании она честно названа PR-агентством, владелец — политтехнолог Олег Карпилов. В портфолио — работа с крупнейшими госкомпаниями.

Еще один проект в околомедийной сфере носит звучное имя «Неоруэлл». Автор — ООО «Интариа» журналиста Михаила Шахназарова («Русская служба новостей», «Царьград», «Известия», Life, Russia Today). Из последних высказываний Шахназарова: «Бесы не должны играть бесов!» (о Чулпан Хаматовой на рижской сцене), «Покровскому нужны деньги на расширяющие сознание продукты» (о позиции лидера группы «Ногу свело!»), «В детство впал!» (о высказываниях Андрея Макаревича).

Цель проекта, на который компания Шахназарова получит 24,3 млн, сформулирована не менее емко: «Формирование пула новых лидеров мнений в срок до декабря 2023 года».

Как именно будет достигнута эта амбициозная цель в такой жесткий срок, из описания проекта не совсем ясно, указано лишь, что «особое внимание будет уделяться поддержке внутренней и внешней политики государства, обоснованию справедливости наших действий».

Авторы, судя по тексту, планируют соорудить некий интернет-ресурс под названием «Неоруэлл» (трудно понять, будет это сайт, канал или медиа, что за контент он будет публиковать и почему его авторы должны стать «лидерами мнений»), который станет «базой для поиска новых молодых российских лидеров и сыграет роль социального лифта». В качестве обоснования актуальности авторы находчиво напоминают про выборы-2024 — мол, нынешняя молодежь станет на них ключевой силой.

На этом фоне 14,4 млн рублей, которые получит «Навка шоу» на постановку мюзикла на луганском льду, кажутся вполне невинной суммой. Там хоть результат будет осязаемым. Правда, неясно, когда: в интервью Татьяна Навка заявила, что не уверена в дате: «Конечно, мы будем смотреть и отталкиваться от того, когда все будет безопасно. Предположительно, все получится в следующем году». Отметим, согласно данным «СПАРК», супруга пресс-секретаря президента не является ни владельцем, ни руководителем компании-заявителя, она принадлежит сестре фигуристки.

Кстати, шоу не станет премьерой — оно уже гастролирует по Сибири.

Еще один проект-победитель (почти 20 млн) замечателен тем, что, если верить описанию, разработан по инициативе и под личным кураторством Рамзана Кадырова.

Глава Чечни и прежде не был чужд прекрасному: недаром его дочь Айшат с 22 лет трудится на посту министра культуры республики, а уже через два месяца после назначения получила звание заслуженного работника культуры ЧР.

Проект, хоть якобы и придуман Кадыровым, подан от скромного республиканского отделения «Российского союза сельской молодежи», а называется вполне в ориентальном стиле: «Сыны Чечни на страже Российской державы». В деталях все скромнее:

авторы хотят заказать местному художнику Яхиханову портреты 12 чеченских воинов разных веков, написать их биографии и устроить выставку — виртуальную и офлайн.

Список избранных героев, правда, не раскрывается, но, судя по перечислению самых героических чеченцев, без наших современников не обойдется: «от Георгиевского кавалера Арцу Чермоева, Героя Советского Союза Мавлида Висаитова — до Героя РФ Адама Делимханова, обратившего в бегство нацистов «Азова».

Есть среди победителей и весьма курьезные на вид прожекты. Например, за 10 млн ярославское АНО «Лига хранителей наследия» (директор — бывший мэр Ростова Великого Шевкопляс) собирается снять патриотические ролики «Иван Васильевич. Zа Россию». Имеется в виду, упаси боже, не кровавый царь, а его комедийная версия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—