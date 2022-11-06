N-TV – «эту границу нельзя пересекать» — Шольц призвал Россию исключить применение ядерного оружия на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от РФ чётких заявлений по поводу невозможности применения на Украине ядерного оружия. «Это недопустимо, это неприемлемо», — подчеркнул он, добавив, что «эту границу нельзя пересекать». Глава ФРГ также призвал главу Кремля Владимира Путина вывести из страны свои войска. По его словам, это будет хорошей основой для начала реальных переговоров.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию дать словесные гарантии того, что применять на Украине ядерное оружие она не будет, пишет N-TV. «Это недопустимо, это неприемлемо, — подчеркнул он. — Мы требуем от России, чтобы она чётко заявила, что не будет этого делать. Эту границу нельзя пересекать».

Недавно во время своего визита в Пекин Шольц вместе с председателем КНР Си Цзиньпином предостерегли от ядерного обострения ситуации на Украине. Глава ФРГ назвал ядерные угрозы РФ «безответственными и взрывоопасными». Си заявил, что «от применения ядерного оружия или угроз им нужно отказаться». Немецкий канцлер назвал эти слова самым большим успехом своей поездки в Китай. По его словам, ради одного этого туда стоило съездить.

Шольц также призвал Путина вывести свои войска с Украины: «Теперь очередь за российским президентом сделать шаг, чтобы обеспечить возможность проведения реальных переговоров. И хорошим шагом было бы для начала вывести свой войска». Глава Кремля должен отказаться от «своей идеи, что сможет навязать Украине мир военным путём». «В этом и заключается его концепция. И на такой основе никогда не удастся чего-либо добиться», — считает глава ФРГ. Боевые действия должны завершиться благодаря «соглашениям и дипломатии», подчеркнул он.