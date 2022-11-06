 

Секрет Павла (сам рассказал) – Личное мнение

06.11.2022, 20:35, Разное
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Павел Прилучный томил-томил общественность и Мученицу с Карпович, как горшочек с картошкой в печке, и наконец признался, почему именно женился на Зепюр Брутян.


Фото: Соцсети

Эта тайна не давала покоя многим — как, почему не на мадам Карпович, а на Брутян и так быстро?!

Оказывается, всё дело не во внешности, а во взаимопонимании:

«Я именно потому и женился, потому что Зиппи — абсолютно мой человек, понимает меня с полуслова и знает, чего я хочу. Она всегда рядом»

Ну, многие именно это ищут, а когда находят — радостно говорят. И не врут — сами верят!

Не-не, ну ты чо, не из-за того, что она моложе! Не из-за упругой груди, я бросил старую жену и женился на новой! Просто вот эта вот, как её там — ну, молодая! — у нас всё сошлось и полное взаимопонимание во всём. Мы душевно близки.

Как тут не похвалить Павла? Купился не на прелести физические, а на духовное совпадение. Как он там сказал? Зиппи понимает его с полуслова. Знает, чего Павел хочет.

Что понимает Зиппи, догадаться несложно. Ты симпатична, я симпатичен чертовски, бежим в… В общем, бежим, пока дома никого нет.

Это называется глубоким взаимопониманием.

Линялая Агата, иссохшая Карпович — вот вам и весь секрет. Взаимопонимание. У вас этого с Павлом не было. Одна бледная и нудящая, вторая — какая-то худая и чего-то всё хочет.

А у вас в семье как — есть взаимопонимание? На чём оно строится, если не секрет?

Источник: Лена Миро


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