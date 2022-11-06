Мнение: Россия – лидер по чистой энергетике, Грета Тунберг против капитализма и снова зелёные вандалы

1. В Евросоюзе признали газ и атом чистыми источниками энергии. В результате, Россия оказалась страной с самой чистой энергетикой среди крупных стран и надгосударственных союзов в мире (ссылка):



Россия является лидером как в первичной энергетике, так и в чистой. При этом дефицит первичной энергии в мире растет и будет расти в долгосрочной перспективе. Доля России в международной торговле энергоносителями является самой большой и составляет 25 процентов, по мере роста спроса на энергоносители доля России будет увеличиваться. К таким выводам пришли эксперты компании «ИнфоТЭК», которые подготовили аналитическое исследование потребления первичной энергии человечеством «Мировая энергетика». <…>

Ответом на возникшие противоречия [в Евросоюзе в связи с энергокризисом] стало включение АЭС и газовых электростанций в начале февраля 2022 года в «Зеленую таксономию ЕС». Таким образом, атом и газ попали в перечень экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов (в контексте «Зеленой сделки» в качестве переходных технологий), но с рядом условий. Газовые электростанции должны быть построены до 31 декабря 2030 года, а к 31 декабря 2035 года они должны на 100 процентов работать на возобновляемых или низкоуглеродистых видах топлива. «Зеленый» статус АЭС получат в том случае, если разрешение на строительство поступит до 2045 года, а также если будет предоставлен подробный план по созданию к 2050 году установки для захоронения радиоактивных отходов. Соответствующие изменения европейского законодательства вступят в силу с 1 января 2023 года. <…>

Исходя из заданных Евросоюзом параметров, доля «чистой» электроэнергетики в России составляет 33,86 процента без учета газовых электростанций, а при учете газовой генерации — около 81 процент.

Если же перенести данный подход на совокупное потребление энергоносителей, то Россия окажется лидером по доле «чистой» энергетики среди промышленно развитых стран. В энергетическом балансе России доля безуглеродных источников энергии составляет 13,07 процента, а с учетом природного газа — 67,67 процента. Для сравнения: в США — 50,63 процента, в Китае — 25,93 процента, в Евросоюзе — 53,1 процента.

Что ж, пускай отсталая, углеродно грязная Европа нас догоняет. Но для этого европейским лидерам следует перестать с таким рвением выслуживаться перед США, отказываясь от экологичного (и при этом сравнительно дешёвого) российского газа.

2. Пишут, что Грета Тунберг была зелёной, а стала красной (ссылка):



Грета Тунберг теперь призывает к “свержению всей капиталистической системы”, обвиняя капитализм в “колониализме, империализме, угнетении, геноциде” и “расистском, репрессивном экстракционизме”.

Грета Тунберг связывает свою судьбу с левыми антикапиталистами. В Лондоне активистка заняла более открытую политическую позицию. <…>

Нет никакого «возврата к нормальной жизни», — сказала она нам. ”Нормальной“ была ”система“, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость — это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять её недостаткам — вот почему она, как и Риши Сунак, не будет беспокоиться о климатической встрече (COP27) в этом году. Сама COP — это не более чем “афёра”, которая способствует “зеленому промыванию мозгов, лжи и мошенничеству”. Достаточно будет только свержения «всей капиталистической системы».

Что ж, если это правда, то логика в таком повороте есть. Зелёная идеология сейчас не ко двору на Западе: из-за энергокризиса приходится массово расконсервировать угольные шахты в Европе, а свободных денег на поддержку зелёной энергетики всё меньше.

Левая идеология, с учётом впадения значительной части европейцев в энергетическую бедность, выглядит для радикальных активистов и их спонсоров среди западных элит (в частности, американских) куда более перспективной — тем более что чёрные, зелёные, красные и голубые в любом случае едят из одной и той же кормушки.

3. У зелёных вандалов начали заканчиваться идеи, они пошли по второму кругу. Снова суп, снова Ван Гог (ссылка):

Активисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте, сообщило агентство ANSA.

Полотно находилось под защитным стеклом. Подробностей инцидента пока нет.

В прошлый раз, напомню, были пюре и картина Клода Моне (ссылка). Однако Моне часто путают с Мане, а вот Ван Гог более известный широкой публике художник.