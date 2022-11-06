Nature Communications: усатые киты могут съедать более 10 млн частиц пластика в день

На сегодняшний момент экологи сильно обеспокоены проблемой загрязнения пластиком морей и рек. Многим известно, что этот материал практически не разлагается в природных условиях и поэтому может накапливаться в тканях живых существ и наносить вред их организмам.

В процессе новой исследовательской работы научные сотрудники Стэнфордского университета специалисты выяснили, как часто киты поедают пластик.

Таким образом, стало известно, что эти морские обитатели имеют постоянный контакт с пластиком и поедают его. Финвалы и синие киты в день употребляют около 10 миллионов частиц этого материала, а горбатые киты — примерно 500 тысяч частиц мусора.