Nature Communications: усатые киты могут съедать более 10 млн частиц пластика в день
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На сегодняшний момент экологи сильно обеспокоены проблемой загрязнения пластиком морей и рек. Многим известно, что этот материал практически не разлагается в природных условиях и поэтому может накапливаться в тканях живых существ и наносить вред их организмам.
В процессе новой исследовательской работы научные сотрудники Стэнфордского университета специалисты выяснили, как часто киты поедают пластик.
Таким образом, стало известно, что эти морские обитатели имеют постоянный контакт с пластиком и поедают его. Финвалы и синие киты в день употребляют около 10 миллионов частиц этого материала, а горбатые киты — примерно 500 тысяч частиц мусора.
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