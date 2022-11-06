Обновить цвет можно безопасно: 4 наиболее щадящих типа окрашивания

Мнение о том, что окрашивание волос всегда сопровождается их повреждением — не более, чем стереотип. Существуют техники, позволяющие изменить цвет шевелюры максимально щадяще, без нанесения ей какого-либо вреда.

Babylights

Окрашивание бебилайтс — новая методика, после использования которой волосы остаются абсолютно здоровыми. Пигмент в данном случае затрагивает только верхние слои волосков. При окрашивании мастер отбирает тонкие пряди и наносит на них широкие мазки краски.

Вместо фольги при этом используется термобумага или пленка. Это делает окрашивание еще более щадящим.

Считается, что техника Babylights способна очень хорошо освежать образ. Результат окрашивания при использовании этой методики сравним со слегка выгоревшими на солнце прядями. За счет светлых бликов прическа при применении такой технологии становится визуально более объемной. То есть этот вариант окрашивания можно назвать настоящей находкой для девушек с тонкими волосами.

Калифорнийское мелирование

Окрашивая волосы в этой технике, мастер использует несколько оттенков, чуть более светлых, чем натуральные волосы клиентки.

Это создает в локонах мягкую игру света и тени. Обрабатываются краской волосы при калифорнийском мелировании не по всей длине. Техника считается абсолютно безвредной для волос.

Airtouch

Airtouch — самая современная и сложная техника окрашивания волос. При применении этой методики мастер сначала раздувает волосы феном, а затем окрашивает выпавшие пряди.

Оттенки в данном случае также используются близкие к натуральному. Поскольку при использовании технологии Airtouch окрашиваются только некоторые пряди, методика считается одной из самых безопасных для волос.

Тонирование

При тонировании используются пигменты, не проникающие в структуру волосков. Соответственно, и локоны остаются в полной безопасности. К плюсам такого окрашивания относят и то, что в данном случае существует просто огромный выбор оттенков.