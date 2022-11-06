Протеиновые кексы, морковный пирог или шоколадный смузи: 6 идей вкусных низкоуглеводных завтраков, которые насытят до самого обеда

Завтрак – это самый важный прием пищи. Именно он наделяет энергией на целый день. Но у тех, кто сидит на диете, может возникнуть проблема. Большое количество углеводов вредит фигуре. А если их слишком мало, то быстро наступит чувство голода. Поэтому следует взять на заметку несколько вариантов низкоуглеводных блюд для завтрака, которые подарят ощущение сытости до обеда.

Протеиновые кексы с шоколадной крошкой

Если вы хотите похудеть и привести в порядок мышечную массу, замените основную массу углеводов белками. Если вы любите съесть на завтрак что-нибудь сладенькое, приготовьте ароматные воздушные кексы на основе высокобелковой смеси без традиционной пшеничной муки. В качестве связующего элемента для теста возьмите греческий йогурт. В качестве углеводной составляющей используйте банан. Ну и, конечно же, немного натурального черного шоколада для вкуса и хорошего настроения.

Кексы с брокколи, яйцом и сыром

Вместо традиционного омлета на сковородке можно приготовить нечто более интересное. Соедините яйца с овощами и запеките их в духовке в форме для кексов. если вы не любите брокколи, можете использовать любые другие овощи на свой вкус. Такой завтрак удобен тем,Ю что его можно приготовить впрок и заморозить, а в нужный момент просто разогревать в микроволновке.

Морковный пирог с овсянкой

Любителям позавтракать чем-то сладеньким идеально подойдет морковный пирог, богатый клетчаткой. А вместо муки лучше использовать овсяные хлопья, которые являются источником полезных медленных углеводов, которые заставят чувствовать себя сытым как минимум до обеда.

Завтрак с киноа

Киноа – очень популярный продукт среди поклонников здорового питания. В этой крупе очень мало углеводов. Но за счет того, что они высвобождаются очень медленно, организм получает достаточно энергии до самого обеда. Киноа можно есть как самостоятельное блюдо. Но если вы хотите сделать свой завтрак более ярким, добавьте немного овощей и зелени. Также блюдо украсит яйцо, сваренное всмятку.

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Ягодно-шоколадный смузи

Смузи – это одна из самых популярных тенденций в мире здорового питания. Это вкусно, просто, а главное – очень полезно. Добавьте в свой смузи как можно больше ягод, которые насытят ваш организм витаминами и антиоксидантами. также добавьте немного натурального черного шоколада, который стимулирует выработку эндорфинов и наполняет позитивной энергией.

Яйца с песто

Если вы являетесь поклонником средиземноморской кухни, наверняка вам нравится песто. Это отличное дополнение к традиционной яичнице, которая может выглядеть скучной и надоевшей. Совместите это блюдо с цельнозерновым хлебом, чтобы оно получилось максимально полезным и сытным.

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Несколько советов для здорового завтрака

Чтобы завтрак шел на пользу и наполнял энергией, нужно учитывать еще несколько моментов. Вот основные рекомендации диетологов:

Завтрак должен быть. Люди, пренебрегающие утренним приемом пищи, часто переедают в течение дня, а также нередко сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ешьте в одно и то же время. Организм привыкает получать пищу в определенный момент и подстраивает другие биологические процессы под этот момент. Не ешьте спросонья. Прежде чем вы сядете завтракать, организм должен проснуться и быть готовым ку процессу переваривания пищи. Поэтому, прежде чем вы сядете за стол, сделайте легкую зарядку. Сосредоточьтесь на еде. Завтракать нужно в спокойной атмосфере. Во время еды не смотрите телевизор и не используйте гаджеты. пусть ваш завтрак будет разнообразным. Старайтесь постоянно готовить какие-то новые блюда, чтобы еда не надоедала и не вызывала отвращение. Ведь лишь то, что съедено с удовольствием, идет на пользу организма.