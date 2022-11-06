 

USAID по ошибке отправило тысячу электрообогревателей на Мальдивы вместо Молдавии

06.11.2022, 19:33, Разное
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Гуманитарный груз с тысячей электрических обогревателей, отправленный в рамках программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Демократия греет», прибыл в столицу и крупнейший порт Мальдивских островов Мале.

Война в УкраинеСуть программы заключается в том, чтобы помочь комфортно пережить зиму жителям государств, столкнувшихся с энергодефицитом из-за отсутствия поставок из России.

Гуманитарная акция USAID рассчитана на европейские государства, наиболее зависимые от поставок российского газа. Первые партии электрообогревателей уже пришли на Украину, в Грузию и Армению, ещё тысяча единиц должна была отправиться в Молдавию. Именно она прибыла на Мальдивы, где даже в зимние месяцы средняя температура составляет около 20°С.

Несмотря на казус, руководство гуманитарной миссии USAID приняло решение оставить все обогреватели на Мальдивах. Это связано с высокой стоимостью морских перевозок и отсутствием прямого авиасообщения между Мале и Кишинёвом. Молдавии рекомендовали обратиться к соседней Украине, чтобы получить не менее 500 приборов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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