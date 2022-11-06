 

Le Figaro – в Мелитополе вернули памятник Ленину

06.11.2022, 19:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщил высокопоставленный чиновник из администрации Запорожской области Владимир Рогов, в Мелитополе на своё прежнее место вернулся памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Le Figaro напоминает, что памятник был снесён после украинской революции 2014 года в рамках программы по «декоммунизации» страны.


Telegram/vrogov

Российские власти заявили, что вернули на своё место памятник Ленину в Мелитополе, который был снесён в 2015 году, пишет Le Figaro. Член региональной администрации Владимир Рогов опубликовал фотографии памятника.

«Спустя семь лет в Мелитополе на своё место вернулся демонтированный украинскими националистами памятник Владимиру Ленину», — написал Рогов в своём канале в Telegram.

Как напоминает автор статьи, после революции 2014 года Украина снесла множество памятников Ленину в рамках усилий по «декоммунизации» общества. Москва неоднократно осуждала эти попытки Киева отдалиться от своего советского прошлого и от российского влияния.

В РФ памятник основателю Советского Союза стоит практически в каждом городе, пишет Le Figaro.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05.22 / В каменном веке люди обменивались украшениями

06.01.22 / Автоэксперты сообщили о действиях при заморозке замка

06.07.20 / Мнение: Сломайте гитаристу пальцы

08.06.22 / Собянин подвел итоги первого года работы Кадрового центра Департамента здравоохранения

18.05.21 / Щелк-и-миномет — лучшая модель для здравоохранения

30.08.21 / Яркие тени и красная помада. Какой макияж будет популярен осенью

15.10.21 / Россиянин впервые вошёл в состав тайного мирового правительства

11.10.21 / Двойное очищение и немного тональника: советы дерматологов, как сохранить здоровую кожу, когда долго носишь макияж

17.03.21 / Патриарх Кирилл назначил нового митрополита Московского метрополитена

09.01.21 / Команда «Агафуровские дачницы» прошла в финал Специальной лиги КВН благодаря шуткам Залины Маршенкуловой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика