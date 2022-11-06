Мнение: Национальный состав Одессы в 1894 году, генералы из крестьян и фильм про 1812 год

1. В Одессе неблагодарные потомки вот-вот снесут памятник Екатерине II – чистокровной этнической немке по происхождению, основавшей когда-то этот замечательный город. Этот исторический факт для неблагодарных потомков неважен – им важно то, что Екатерина говорила на русском языке и была императрицей России, что для непримиримых борцов с собственным историческим прошлым совершенно нестерпимо. Памятник был установлен в 1900 году, снесён после 1917-го большевиками и воссоздан в 2007-м. Лавры большевиков явно не дают покоя современным вандалам.

Похоже, наследникам большевиков, создавших Украину, будет весьма некомфортно и от того исторического факта, что Одесса в XVIII, XIX и значительной части XX веков была, главным образом, русским и еврейским городом. Вот статистика за 1892-1894 годы (ссылка):



Распределение населения по родному языку. <…>

Всего: 340 526

Из них:

196 443 – русский

106 030 – еврейский

13 911 – польский

9163 – немецкий

И так далее. Учитывая также, что и евреи и немцы вполне себе хорошо говорили на русском языке.

На все остальные языки вместе взятые, от албанского до цыганского, приходятся крохи.

2. Недавно в комментариях заявили, будто до революции выходец из крестьян мог дослужиться разве что до солдата или матроса, так как офицерские чины были забронированы исключительно за дворянами. Конечно же, это ошибка. Вот перечень, далеко не полный, известных офицеров русской армии, имевших простое происхождение: ссылка 1, ссылка 2. Например:



— АБАЦИЕВ Дмитрий Константинович, генерал-лейтенант РИА, сын простого терского казака-осетина.

— АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич, генерал от инфантерии РИА, сын бывшего солдата сверхсрочной службы из крестьян.

— АКИМОВ Алексей Семёнович, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров. Из солдатской семьи.

— БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич, генерал-майор РИА, из крестьян Пензенской губернии, сын кузнеца.

— БОРИСОВ Вячеслав Евстафьевич, генерал-лейтенант РИА, из крестьян Ярославской губернии.



Ну и так далее, и тому подобное. Я выборочно проверил несколько фамилий — список верен, низкое происхождение офицеров не помешало им сделать карьеру в императорской армии. Цитирую ещё из той же статьи:



В Российской империи в 1912 году 53,6 % офицеров (в пехоте — 44,3 %) происходили из дворян, 25,7 % — из мещан и крестьян, 13,6 % — из почётных граждан, 3,6 % — из духовенства и 3,5 % — из купцов.



За войну было произведено в офицеры около 220 тысяч человек, в том числе около 80 тысяч из военных училищ и около 110 тысяч из школ прапорщиков (на начало войны, в вооружённых силах Российской империи, на службе находилось примерно 46 тысяч офицеров). Генерал Н. Н. Головин свидетельствовал, что из 1000 прапорщиков, прошедших школы усовершенствования под его командованием (7-я армия), около 700 происходило из крестьян, 260 из мещан, рабочих и купцов и 40 из дворян. Офицерский корпус к этому времени включал в себя практически всех годных к военной службе лиц, имевших образование в объёме гимназии, реального училища и им равных учебных заведений. Кроме того, в составе офицерского корпуса оказалось несколько десятков тысяч людей с более низким уровнем образования.

3. Читатели порекомендовали документальный фильм «1812. Первая Отечественная», снятый командой телеканала RT (ссылка). Красивые кадры из исторических локаций и музеев, Бородинская битва на оловянных солдатиках, много исторических параллелей с сегодняшним днём.

Полагаю, что главная параллель сейчас очевидна уже всем: Россия, как и 210 лет назад, вынуждена вести борьбу с напавшими на нас «двунадесятью языками» – практически со всей так называемой «цивилизованной» Европой. Такое с нами происходит примерно раз в столетие, ничего нового в этом нет.

Минус в том, что сейчас на стороне Европы выступают ещё и США с Великобританией (собственно, они-то и являются главными инициаторами нападения НАТО на Россию).

Плюс в том, что современный Запад уже далеко не тот, что был два века назад. Своими руками воевать против сильнейшей в мире ядерной державы на Западе боятся: они только вводят санкции, вооружают наших противников, устраивают террористические диверсии, клевещут на Россию в СМИ и отправляют воевать против нас относительно немногочисленных наёмников.

Это как если бы Наполеон в 1812 году ограничился тем, что щедро вооружил и усилил наёмниками польских помещиков, угнетавших местное население на исконно русских землях, возвращённых Екатериной II. Кстати, тоже была бы серьёзная угроза: польская шляхта была весьма многочисленным и воинственным сословием. На подавление польского восстания 1863-1864 годов, пользовавшегося сравнительной вялой поддержкой из-за рубежа, потребовалось более полутора лет. На то, чтобы окончательно разобраться с Наполеоном после его вторжения в Россию тоже потребовалось аж 3 года.