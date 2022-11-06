Мода для полных женщин на осень 2022: какие тенденции больше всего подходят пышным дамам

Полным женщинам трудно подобрать одежду, которая не только скрывает недостатки фигуры, но и выглядит элегантно. Им необходимо более тщательно подбирать предметы гардероба между собой, а не гнаться за модой. В этой статье рассказывается, какая одежда актуальна для полных дам осенью 2022 года.

Общие правила

Если у вас есть проблемы с выбором одежды из-за лишнего веса, не стоит беспокоиться. Есть несколько правил, которым следует руководствоваться при подборе гардероба. Здесь важно, чтобы одежда (брюки и топы) имела разную длину. Это, первое и, возможно, самое важное правило, которое необходимо соблюдать.

Выбирайте длинные прямые брюки, которые расширяются в нижней части. Это визуально удлиняет тело и отлично подходит для полных дам небольшого роста. Сочетайте с подходящей обувью на высоком каблуке.

Однако следите за тем, чтобы брюки не были слишком широкими. В противном случае нижняя часть тела будет выглядеть еще шире и короче. Модели с высокой талией и слегка рваными элементами на колене не только модны, но и вполне комфортны.

Длинные блузки и футболки

Если вы остановили свой выбор на брюках и джинсах, подбирайте к ним не слишком длинные блузки. Особенно, если вы носите модели брюк с высокой талией, блузка или свитер могут быть короче. Очень хорошо смотрятся на полных дама боди светлых оттенков с V-образным вырезом. Вы не только подчеркиваете линии, но и визуально удлиняете тело.

Комбинезоны

Популярность комбинезонов возвращается. И причины для этого есть. Такой вид одежды легко комбинировать, он хорошо сочетается с различными аксессуарами. Наденьте пиджак или блейзер средней длины и подберите подходящую обувь на высоких каблуках. Для более прохладных осенних дней подойдут ботильоны.

Что делает полных женщин стройными

Не каждая женщина может выглядеть как модель. Помимо длины и формы одежды, цвет и рисунок также играют важную роль. Конечно, вы должны в основном следовать своему вкусу, а не только модным трендам. Однако выбор тканей настолько широк, что позволяет удовлетворить любые требования.

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Полным женщинам специалисты рекомендуют ткани с вертикальными полосками. Экстравагантные дамы, которые носят яркие цвета, такие как оранжевый или красный, должны обратить на это внимание. Также выбирайте платья из более толстой непрозрачной ткани.

Если вам нравятся блузки с глубоким декольте, выбирайте более длинное ожерелье. Но не переусердствуйте с количеством и размером украшений. Они не должны быть ни слишком тонкими и маленькими, ни слишком массивными. Сумка среднего размера с узором в соответствующем цвете привлекает внимание и еще больше подчеркивает ваш образ.

По мнению дизайнеров, длина одежды и слои могут визуально удлинить фигуру. Полным женщинам стоит воздержаться от слишком коротких юбок и платьев. Длина чуть выше колена до середины икры отлично подойдет на вашу фигуру.

Кроме того, профессионалы рекомендуют экспериментировать с длиной, пока вы не найдете лучшую комбинацию. Не носите слишком длинные блейзеры с прямыми брюками. Длинные пальто и блейзеры хорошо смотрятся с коротким платьем. Для прохладных дней выбирайте широкие кардиганы средней длины.

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Как скрыть толстый живот

Для дам с фигурой песочных часов (широкие бедра с узкой талией и большим бюстом) платья А-кроя являются отличным выбором. Они скрывают широкие бедра, в то время как верхняя часть тела выглядит более узкой. Что касается рисунка, присмотритесь к одежде с вертикальными элементами, такими как сборки или воланы.

Если у вас большой живот, вы всегда должны помнить важные моменты при выборе предметов гардероба. Сначала наденьте блузки и платья с рюшами и воланами в нижней части, которые хорошо закрывают живот. Одежда с поясом вам не подходит. Однако, если вы хотите подчеркнуть талию, выбирайте модели с высокой талией (чуть ниже груди). Избегайте трикотажных платьев, которые слишком обтягивают тело.