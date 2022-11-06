Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером

Ольга Бузова в любовной сфере кажется всем настолько безнадежной, что каждое мужское появление в радиусе ста метров от нее, вызывает восторженный писк ее фанатов. “Это он, это точно он!”, – слившись в экстазе скандируют экс-любители хештега “моямой” при виде нового мужика.

Вчера у поклонников Ольги Бузовой появился шанс в очередной раз понадеяться на то, что в постели певицы появятся не только ее собаки, но и, наконец-то, мужчина. В Сеть слили фотографии, на которых экс-телеведущую “Дома-2” застукали с очередным ухажером. На снимках Бузова гуляла по пляжу в компании крепко сложенного брюнета.

По словам свидетелей, парочка флиртовала и часто прикасалась друг к другу. Это косвенно может свидетельствовать о том, что между Бузовой и ее загадочным спутником разгорелся роман.

Своей истосковавшейся по нежности рукой Ольга Бузова так вцепилась в своего спутника, что они провели вместе не только день, но и вечер. Некоторые даже имеют смелость утверждать, что заселились они в один номер!

К сведению, поездка Ольги Бузовой в теплые края была приурочена к музыкальному фестивалю Parus, прошедшему в Дубае. На мероприятие слетелись многие звезды российского шоу бизнеса.