 

Вцепилась в мужчину: Бузову застукали с новым ухажером

06.11.2022, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ольга Бузова в любовной сфере кажется всем настолько безнадежной, что каждое мужское появление в радиусе ста метров от нее, вызывает восторженный писк ее фанатов. “Это он, это точно он!”, – слившись в экстазе скандируют экс-любители хештега “моямой” при виде нового мужика.

Вчера у поклонников Ольги Бузовой появился шанс в очередной раз понадеяться на то, что в постели певицы появятся не только ее собаки, но и, наконец-то, мужчина. В Сеть слили фотографии, на которых экс-телеведущую “Дома-2” застукали с очередным ухажером. На снимках Бузова гуляла по пляжу в компании крепко сложенного брюнета.

По словам свидетелей, парочка флиртовала и часто прикасалась друг к другу. Это косвенно может свидетельствовать о том, что между Бузовой и ее загадочным спутником разгорелся роман.

Своей истосковавшейся по нежности рукой Ольга Бузова так вцепилась в своего спутника, что они провели вместе не только день, но и вечер. Некоторые даже имеют смелость утверждать, что заселились они в один номер!

К сведению, поездка Ольги Бузовой в теплые края была приурочена к музыкальному фестивалю Parus, прошедшему в Дубае. На мероприятие слетелись многие звезды российского шоу бизнеса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.20 / Очередной мистический круг появился на поле в Германии

09.10.22 / Мнение: Медведев погорячился?

27.06.22 / Эксперт Максим Назаренко знает, как защитить Wi-Fi от воровства

09.11.20 / Скандалы: Мошенники набрали по объявлениям на Avito и «Юле»

29.10.21 / Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить все видео с целующимся Брежневым

07.12.21 / Володин: Комментарии пользователей “Телеграм” о QR-кодах требуют обсуждения

27.10.22 / France 24 – Египет собирает мусор в Шарм-эш-Шейхе перед конференцией по климату

25.07.22 / Страшная авария в Башкортостане унесла жизни пятерых

02.06.22 / Инженеры предлагают надевать намордники на коров

09.09.21 / Скандалы: Руслан Алахвердиев погорел на 8 млн.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика