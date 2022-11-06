Буланова подвергла себя смертельной опасности ради отношений с молодым бойфрендом

В последние годы все сильнее развивается тенденция, которая не может

не обрадовать феминисток. Все чаще на глаза попадаются истории о том,

что зрелая женщина обрела счастье с мужчиной гораздо моложе нее. Лолита,

Лариса Долина, Надежда Бабкина уже несколько лет назад связали себя

отношениями с молоденькими красавцами, а теперь к их когорте

присоединилась и Татьяна Буланова.

Еще в 2016 году народная любимица развелась с футболистом

Владиславом Радимовым. С тех пор Татьяна Буланова была одинока, но, наконец, обрела свое счастье.

Как

стало известно, возлюбленным певицы является

33-летний экс-теннисист Валерий Руднев. Начало отношений с молодым

бойфрендом произошло уже пару лет назад. Ранее ни Валерий, ни Татьяна

предпочитали о своих отношениях не распространяться: утверждают, что

мужчина сторонится публичности. Некоторые, впрочем, уже успели заявить,

что на самом деле мужчина стесняется 19-летней разницы в возрасте.

Впрочем, как бы там ни было, этот роман вдохнул новые силы в Татьяну Буланову: она сменила имидж,

начала вновь записывать песни и даже подвергла себя смертельной опасности ради

съемок очередного клипа. По сюжету, артистка должна была проехаться на капоте движущегося автомобиля. Вдохновленная новыми чувствами, Татьяна Буланова отказалась от помощи дублера и выполнила трюк сама.