 

В продукции Tefal нашли красную ртуть

06.11.2022, 17:33, Разное
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Сразу после того как компания Tefal озвучила решение
покинуть российский рынок, Роспотребнадзор провёл срочное дополнительное исследование качества продукции компании и
сделал ошеломительное заключение – в её продукции найдена красная
ртуть.

Знаменитый термоспот (thermo-spot), расположенный в центре
антипригарных сковородок, не просто так имеет красный цвет. Согласно данным исследования, именно он содержит красную ртуть (Red Mercury 20/20).

«Мы планируем изъять для утилизации всю продукцию компании», –
сообщили в контролирующем ведомстве.

Использование красной ртути объясняет успех компании на постсоветском пространстве. Согласно различным
источникам, этот компонент был популярен ещё в предыдущем столетии. Он попал в потребительскую технику в результате конверсии военных производств.

Ожидается, что вся собранная красная ртуть будет направлена на нужды государственных промышленных предприятий, поэтому граждан просят произвести самостоятельный сбор терпоспотов и отнести их в ближайший многофункциональный центр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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