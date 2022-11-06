В продукции Tefal нашли красную ртуть
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Сразу после того как компания Tefal озвучила решение
покинуть российский рынок, Роспотребнадзор провёл срочное дополнительное исследование качества продукции компании и
сделал ошеломительное заключение – в её продукции найдена красная
ртуть.
Знаменитый термоспот (thermo-spot), расположенный в центре
антипригарных сковородок, не просто так имеет красный цвет. Согласно данным исследования, именно он содержит красную ртуть (Red Mercury 20/20).
«Мы планируем изъять для утилизации всю продукцию компании», –
сообщили в контролирующем ведомстве.
Использование красной ртути объясняет успех компании на постсоветском пространстве. Согласно различным
источникам, этот компонент был популярен ещё в предыдущем столетии. Он попал в потребительскую технику в результате конверсии военных производств.
Ожидается, что вся собранная красная ртуть будет направлена на нужды государственных промышленных предприятий, поэтому граждан просят произвести самостоятельный сбор терпоспотов и отнести их в ближайший многофункциональный центр.
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