 

По тарелке или по ладошке: как подсчитать размер порции еды, чтобы избежать переедания

06.11.2022, 17:05, Разное
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Многие страдают от такой проблемы, как переедание. И в корне неправильно решать ее через голодание. Воспользуйтесь рекомендациями диетологов, которые позволят определить оптимальный размер порции, который подарит ощущение сытости, но не перенасытит калориями.

Метод ладони

В организме человека все взаимосвязано. Поэтому размеры тех или иных частей тела могут служить подсказкой. Например, при определении оптимальной порции еды диетологи рекомендуют пользоваться методом ладони.

Его смысл заключается в том, что количество белка на тарелки должно соответствовать размеру вашей ладони. Его можно дополнить гарниром из сложных углеводов в количестве, соответствующем размеру сжатого кулака.

Если вы хотите дополнить трапезу овощами или фруктами, берите столько, сколько поместится в одну горсть. А молочная составляющая (например, сыр, сметана и так далее) должна быть представлена в количестве, соответствующем двум большим пальцам.

Принцип тарелки

Для начала следует определиться с размерами. Принцип тарелки был разработан, опираясь на то, что человек использует посуду диаметром 22-23 сантиметра. Ее нужно условно разделить на сектора, которые помогут определить правильное соотношение различных продуктов.

Половина тарелки должна быть заполнена растительной пищей – овощами и зеленью. Они могут быть как сырыми, так и приготовленными: на пару, в воде, в духовке. Четверть тарелки должна быть заполнена каким-нибудь питательным гарниром. Это могут быть злаки, цельнозерновые макароны или картофель.

Оставшаяся четверть тарелки – это белковая пища. Это рыба и морепродукты, мясная пища, творог. Если вы придерживаетесь вегетарианского или постного меню, заполните эту часть бобовыми.

В центральной части тарелки можно мысленно нарисовать небольшой кружочек, в котором будут размещаться полезные жиры – растительные масла или орехи.

Советы по правильному питанию

Важно не только количество, но также качество и режим потребления пищи. Следуйте таким основным рекомендациям:

Откажитесь от жарки. Еда, приготовленная таким способом, становится более калорийной, а также насыщенна вредными жирами. Исключите сладкие напитки, так как в них огромное количество сахара. Откажитесь от соков, так как в них практически нет клетчатки. Лучше ешьте фрукты и овощи целиком. Не забывайте о перекусах между основными приемами пищи. Если вы не будете допускать возникновения острого чувства голода, то не будет желания переедать.


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