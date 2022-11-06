Вынуждена работать официанткой: мечты дочери Панина разбились вдребезги

Алексей Панин несколько лет назад переехал в Испанию вместе со своей дочерью Анной. Актер признался, что хотел большого будущего для своей дочери, однако все пошло не по плану.

Наследница одиозного артиста мечтала построить карьеру актрисы. При этом на данный момент у Анны нет возможности развиваться в этом направлении. Сейчас дочери Панина приходится работать в местном ресторане.

“Она вообще хочет быть актрисой. И, если бы мы остались в России, то тепленькое местечко по блату в театральном училище имени Щукина у нее уже было бы”, — поведал Алексей во время трансляции на ютуб-канале “Недвижимость в Испании с Alegria”.

Напомним, ранее Алексей Панин сообщил поклонникам радостное известие. Он получил американскую визу, чему оказался очень рад.

По словам Панина, это далось ему нелегко. Россияне сталкиваются с различными трудностями, но кому-то везет больше остальных. Теперь все процедуры по оформлению подошли к концу. Панин и его дочь оказались в числе тех, у кого получилось.

Кроме того, Панин задумался о продаже квартиры в Москве. Артист хотел бы приобрести недвижимость в Испании.