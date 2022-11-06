 

Хайди Клум, Оливия Уайлд, Джуд Лоу и другие на гала-вечере LACMA Art + Film 2022

06.11.2022, 15:05, Разное
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Минувшим вечером, 5 ноября, модный Дом Gucci собрал друзей в лос-анджелесском музее LACMA, чтобы в очередной раз отметить достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства на гала-вечере Art+Film Gala. Главными героями 11-й премии стали южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук и художница Хелен Пашгиан, а главными звездами красной дорожки – десятки знаменитостей, от нарядов которых сложно было оторвать взгляд. В ярких образах на мероприятии отметились Хайди Клум, Флоренс Пью, Олиия Уайлд, Сальма Хайек, Пэрис Хилтон, Джаред Лето  и другие знаменитости.

Джаред Лето (третий слева) и креативный директор Gucci Алессандро Микеле (в центре) позируют с (слева) Дамиано Давидом, Викторией Де Анджелис, Томасом Рагги и Итаном Торкио из MåneskinСальма Хайек и Франсуа Пино

Кендалл Дженнер, пропустившая накануне костюмированную вечеринку по случаю дня рождения свой матери Крис Дженнер, выбрала для вечера провокационное комбо –  прозрачное боди и серебристую юбку с очень низкой посадкой. В отличие от младшей сестры Ким Кардашьян предпочла максимально закрытый вариант – черное латексное платье любимого бренда Balenciaga.

Кендалл ДженнерКим Кардашьян

Не обошлось на вечере и без громких дебютов – Билли Айлиш впервые официально появилась на публике вместе со своим новым бойфрендом. Перед камерами фотографов они появились в оригинальном образе – в парных нарядах пижамного стиля и огромном одеяле на двоих. Компанию им в этот вечер составили Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом, всегда элегантный Джуд Лоу, Эдриан Броуди и другие гости.

Билли Айлиш и Джесси РазерфордОливер Хаммонд, Холли Хаммонд, Пэрис Хилтон и попечитель LACMA Картер РеумЭдриан БроудиДжуд ЛоуСидни СуиниОливия УайлдАлессандра Амбросио и Изабели ФонтанаХайди Клум


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