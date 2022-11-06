 

Вырез сердечком и полоски. Какие топы помогут разнообразить образ модницы

06.11.2022, 14:11, Разное
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Низ – это база, основа образа. А топ это то, что делает наш гардероб индивидуальным, стильным неповторимым. Если вы хотите блеснуть разнообразием и хорошим вкусом, обратите внимание на несколько топов, которые будут актуальны в осенне-зимнем сезоне.

Топ с капельным вырезом

Капельный вырез в области декольте – еще один стильный тренд текущего сезона. Вещь сама по себе очень яркая, поэтому лучше отдавать предпочтение спокойным монохромным расцветкам. Также подобные топы требуют дополнения эффектными аксессуарами.

Топ с сердцеобразным вырезом

Топ с глубоким соблазнительным вырезом в форме сердечка – это просто идеальный вариант для легкого вечернего образа. Удачнее всего такие вещи сочетаются с расклешенными джинсами. Получается очень стильный и романтичный образ в стиле 70-х.

Эластичные сетчатые топы

Кофточки из сетчатого материала вновь возвращаются в моду. Только если раньше были популярны, в основном, черные, то теперь модницы отдают предпочтение ярким оттенкам. Сочетайте сетчатые топы с укороченными или широкими джинсами и ковбойскими ботинками.

Клетчатый кардиган

Эффектные кардиганы в контрастную клетку – фавориты модниц. Они дарят ощущение тепла, комфорта и уюта, но, при этом выглядят просто роскошно в осенних и зимних образах, подчеркивая неповторимый индивидуальный стиль. Причем чем ярче клетка, тем лучше. Наиболее удачно такие топы сочетаются с классическими синими джинсами. Кардиган хорошо смотрится как в застегнутом, так и в расстегнутом виде.

Трикотажное полов полоску

Топы в стиле поло в полоску были очень популярны несколько сезонов назад и, к счастью, снова вернулись на модные подиумы в этом году. Носите их с синими, белыми и черными джинсами или сочетайте с кожаными брюками.

Вязаные топы с рисунком

В гардеробе каждой модницы обязательно должно быть место для уютного вязаного трикотажного свитера. Но не простого, а с ярким жаккардовым рисунком, который в этом сезоне находится просто на пике популярности. Подобные свитера особенно хорошо смотрятся с джинсовой тканью цвета индиго или даже с брюками из корда.

Топ с открытыми плечами (главное фото)

Это не новый, но очень популярный тренд, который не теряет актуальности вот уже несколько сезонов. Такие вещи выглядят очень изящно и женственно. Вырезы на плечах подчеркивают хрупкость фигуры и делают повседневный образ очень элегантным. Такие вещи лучше сочетать с широкими джинсами А обувь может быть как классической, так и более грубой.


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