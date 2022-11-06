Несмотря на дочь в США: Машков считает «русский мир» объединяющим граждан РФ явлением

Владимир Машков оценил «русский мир», как явление, объединяющее всех граждан РФ. При этом живущая в США дочь народного артиста даже не общается с отцом.

Владимир Машков поддерживает президента Российской Федерации и проводимую спецоперацию. Так называемый «русский мир» артист считает одной из основ сплочения всех жителей огромной страны. Звезда «Вора» и «Охоты на пиранью» уверен, что расширение границ РФ положительно повлияет на ее будущее. 4 ноября вся РФ отмечала День единения, аналогичные мероприятия проводились в этом году и на новоприсоединенных землях. Машков поздравил их жителей со значимой исторической датой и пожелал всем мира.

Следует отметить, что Владимир Машков давно поддерживает людей на Донбассе. При этом он не ограничивается словами, а приезжал с выступлениями и спектаклем, посвященному историческим событиям современности. Рок-опера «Черный январь. Прощеное воскресение» имела большой успех, сам же актер выразил гордость как за свое государство и его политику, так и за собственное участие в жизни России.

Невзирая на патриотические настроения Владимира Машкова, его дочь от первого брака Мария проживает сейчас в Соединенных Штатах. Она, как и отец, выбрала творческую сферу кинематографа, при этом все попытки отца уговорить ее вернуться в Россию она отвергла. В своем микроблоге в одной из соцсетей 37-летняя артистка призналась, что даже не общается с Владимиром Машковым. Слова и позицию родителя она считает «невообразимыми» и придерживается кардинально иного мнения относительно геополитической ситуации в мире.