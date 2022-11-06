 

Наташа Королёва рассказала о белой зависти к «богине» Долиной

06.11.2022, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наташа Королева пояснила о своем отношении к Ларисе Долиной. Как оказалось, артистка завидует белой завистью старшей коллеге, которую она назвала «богиней».

Журналисты программы «Ты не поверишь!» взяли интервью у Наташи Королевой. Многие удивляются, как певице, которой в мае следующего года исполнится 50 лет, удается выглядеть бодро и молодо. Однако сама исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Маленькая страна», как оказалось, не считает себя совершенной и работает над фигурой. При этом она завидует белой завистью своей старшей коллеге Ларисе Долиной.

В комментарии, данном ведущим передачи, Наташа Королева высказала восхищение внешним видом народной артистки РФ. 67-летняя вокалистка до сих пор сохранила стройную фигуру и гладкую, упругую кожу. Кроме того, Лариса Долина ничуть не комплексуя одевает самые смелые наряды, что еще более молодит ее имидж.

Сама Наташа Королева сейчас пытается похудеть, не только соблюдая при этом диету. Недавно артистка вернулась из Железноводска, здесь она прошла курсы грязелечения и другие процедуры. Однако в результате ее вес уменьшился только на 3 килограмма. Поэтому даже на гастролях она консультируется с диетологом, который контролирует ее рацион. Ранее специалист помогал супруге Тарзана выйти из депрессивного состояния.

Долина же не скрывает, что использует методики интервального голодания. Благодаря этому ей удалось всего за полгода избавиться от 21 килограмма. По мнению Наташи Королевой, этот успех достоин уважения и равнения на Ларису Долину.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10.22 / Удобство поиска предлагает новостной агрегатор приложения ЯRUS

21.12.21 / Мнение: О долгожданном «подарке» россиянам от Путина… Как скоро?

02.03.21 / “Чудо-женщина” Галь Гадот ждет третьего ребенка

21.05.21 / Nissan Micra получает свежий дизайн на международном рынке

11.03.21 / Скандалы: Ошибка «черного полковника»

23.03.22 / События в Украине напоминают о мрачных днях Европы

30.10.22 / Никола Пельтц в образе Джульетты намекнула, что конфликт с Викторией Бекхэм не исчерпан

28.08.22 / Экс-губернатор Нью-Йорка – границы США пора закрывать

18.03.22 / Платформа – полная противоположность женственной обуви с тонким каблуком, и теперь она снова в моде

18.05.22 / Volkswagen может полностью уйти с авторынка России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика