Наташа Королёва рассказала о белой зависти к «богине» Долиной

Наташа Королева пояснила о своем отношении к Ларисе Долиной. Как оказалось, артистка завидует белой завистью старшей коллеге, которую она назвала «богиней».

Журналисты программы «Ты не поверишь!» взяли интервью у Наташи Королевой. Многие удивляются, как певице, которой в мае следующего года исполнится 50 лет, удается выглядеть бодро и молодо. Однако сама исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Маленькая страна», как оказалось, не считает себя совершенной и работает над фигурой. При этом она завидует белой завистью своей старшей коллеге Ларисе Долиной.

В комментарии, данном ведущим передачи, Наташа Королева высказала восхищение внешним видом народной артистки РФ. 67-летняя вокалистка до сих пор сохранила стройную фигуру и гладкую, упругую кожу. Кроме того, Лариса Долина ничуть не комплексуя одевает самые смелые наряды, что еще более молодит ее имидж.

Сама Наташа Королева сейчас пытается похудеть, не только соблюдая при этом диету. Недавно артистка вернулась из Железноводска, здесь она прошла курсы грязелечения и другие процедуры. Однако в результате ее вес уменьшился только на 3 килограмма. Поэтому даже на гастролях она консультируется с диетологом, который контролирует ее рацион. Ранее специалист помогал супруге Тарзана выйти из депрессивного состояния.

Долина же не скрывает, что использует методики интервального голодания. Благодаря этому ей удалось всего за полгода избавиться от 21 килограмма. По мнению Наташи Королевой, этот успех достоин уважения и равнения на Ларису Долину.