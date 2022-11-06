Директор Моисеева рассказал о помощи отечественных звезд и молчании брата в Канаде

Сергей Горох до сих пор не смог смириться со смертью друга и соратника Бориса Моисеева. Директор певца рассказал, кто из отечественных звезд помогал артисту, в то время, как родной брат селебрити не оказал поддержку в организации похорон.

В конце сентября в возрасте 68 лет скончался в результате ряда инфарктов и острой сердечной недостаточности Борис Моисеев. Заслуженный артист, по данным его директора, до последних дней интересовался событиями в мире и в шоу-бизнесе, а также общался с коллегами. Сергей Горох назвал имена тех отечественных звезд, которые помогали его другу и соратнику. Ведь больного певца поддерживали и при жизни, и с организацией достойных похорон.

Так, Алла Пугачева стабильно поддерживала своего друга и коллегу продуктами питания. Именно благодаря Примадонне холодильник «дитя порока» был постоянно набит, и он не испытывал нужды с едой. При этом, несмотря на то, что Моисееву было даже трудно говорить, он до самой смерти отказывался от физической помощи и обслуживал себя самостоятельно. Кроме того, селебрити был всегда весел и охотно шутил, его директор даже подумать не мог, что артист может уйти из жизни так скоро.

Организовать достойные похороны удалось тоже благодаря друзьям Бориса Моисеева. Так, Игорь Крутой помог быстро решить проблему с местом на кладбище, и звезду смогли похоронить достойно на столичном Троекуровском кладбище. Кроме композитора, помогли с погребением танцора и певца также целое созвездие российских звезд. Это, как Лолита, Надежда Бабкина, так и молодое поколение, Алсу. Более того, другу Моисеева, который после смерти артиста стал безработным, также помогли с работой, теперь он работает на Бабкину.

При этом родной брат Бориса Моисеева, по утверждению Сергея Гороха, не оказал никакой помощи. Маркс Толкач проживает в Канаде, при этом, допускает директор исполнителя, причиной его молчания может быть плохое состояние здоровья. Поблагодарили за организацию похоронных церемоний родственники, живущие на территории Израиля. Старший же брат и ранее не общался с Моисеевым, и не встретился с больным Борисом Михайловичем, даже во время приезда в Москву.