 

Евгению Пригожину снова приписывают попытки вмешательства в американские выборы

06.11.2022, 14:02, Разное
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Агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Graphika, которая специализируется на анализе соцсетей, заявляет, что группа связанных с РФ аккаунтов якобы распространяла мемы, подрывающие имидж кандидатов от Демократической партии.

Так, утверждает Graphika, объектами стали афроамериканский сенатор Рафаэль Уорнок, кандидат в губернаторы Джорджии Стейси Абрамс, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и еще ряд политиков. Аналитики заявили, что в Сети были опубликованы 6 новых политических карикатур с подписью Schmitz — по их мнению, работы могли быть распространены так называемым “агентством интернет-исследований”.

Graphika также утверждает, что аккаунты продвигали тезисы на украинскую тематику, заявляя, что выделение финансовой помощи для Киева приводит у ухудшению ситуации внутри США. В аналитическом агентстве полагают, что публикации имели целью “вмешательство в американские выборы”.

Это не первый случай, когда Штаты пытаются обвинить РФ и Евгения Пригожина, которого называют создателем ЧВК “Вагнер”, в попытках повлиять на результаты выборов. Аналогичные заявления звучали после избрания Дональда Трампа в 2016 году, а также после выборов 2018 и 2020 годов.

Примечательно, что после этих обвинений не раз проводились длительные расследования, которые так и не выявили никаких фактов российского вмешательства. Более того, в этом году заявления в адрес РФ стали звучать на фоне стремительного падения рейтингов Демократической партии. Не исключено, что именно тезисом о “вмешательстве” администрация Джо Байдена в итоге попытается объяснить возможную неудачу на грядущем голосовании или даже использует его, чтобы поставить под вопрос легитимность нового состава конгресса.


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