 

Более 150 тысяч человек стали участниками мероприятий ко Дню народного единства на ВДНХ

06.11.2022, 14:02, Разное
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Мероприятия в честь Дня народного единства в Москве проходят с 4 по 6 ноября. Крупнейшая площадка – ВДНХ. За два дня там побывало более 150 тысяч человек, уточнила Сергунина.

“Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России”, – сообщила заммэра.

Посетителей знакомят с традиционной кухней регионов России, включая Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, все желающие могут записать обращение к военнослужащим нашей армии и сделать для них открытки.

Мероприятия Дня народного единства проходили в разных форматах. С 4 по 5 ноября состоялась 10-я всероссийская акция “Ночь искусств”. Программа включала кинопоказы, экскурсии, выставки, концерты и многое другое – всего более 200 мероприятий.

На Красной площади с 5 по 7 ноября работает интерактивная экспозиция. Она посвящена обороне Москвы во время Великой Отечественной войны и годовщине парада 7 ноября 1941 года.


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