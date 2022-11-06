Завистница Королева раскрыла свой страшный секрет о Долиной

Подписчики Наташи Королевой все чаще упрекают ее в злоупотреблении фильтрами “красоты”. Из ее личного блога на нас смотрит стройная юная дива с широко распахнутыми глазами, однако очевидцы вынуждены наблюдать картинку гораздо более прозаичную.

“Наташа Королева в жизни и Наташа Королева та, которую она постит в своих соцсетях — это две разные Наташи”, – с подколкой подметил

youtube-блогер Anton S Live.

К слову, в Сети распространилось видео, на котором Наташа Королева раскрыла рот в одном из столичных ресторанов: с аппетитом уминала сладости. Те, для кого стакан наполовину полон, подметили отличный аппетит певицы, остальные – в очередной раз подметили ее раздувшиеся формы. Кто-то даже посоветовал Наташе Королевой пройти курс, который она сама подготовила: участницам обещают улучшение самочувствия и внешнее преображение.

“У меня есть масса недостатков”, – оправдывается Наташа Королева.

Раскрыла Королева, также, свой страшный секрет: после каждого “зажора” она едет худеть в санаторий. Не всегда, увы, эти поездки имеют плоды: в последний раз она потратила 100 тысяч рублей, но потеряла, кроме денег, лишь 3 килограмма.

Завистница Наташа Королева высказалась о Ларисе Долиной: привела ее в качестве примера силы воли. Та смогла перейти на интервальное голодание и уже через год хвастается великолепной фигурой: щеголяет в микро-шортах и читает о себе комплименты. Фолловеры уверены, что о таком питании стоит задуматься и Наташе Королевой.