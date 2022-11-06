 

FP – расширение НАТО на север вновь напоролось на турецкую преграду

06.11.2022, 13:45, Разное
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Турция продолжает медлить с одобрением заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО — несмотря на дипломатические усилия обеих стран и альянса, пока турецкие чиновники заявляют, что Хельсинки и Стокгольм так и не выполнили всех условий Анкары, пишет Foreign Policy. Как отмечается в материале издания, эксперты связывают такую позицию турецких властей с экономическим влиянием России.


AP

Швеция и Финляндия инициировали ещё одно дипломатическое наступление с целью наконец поставить точку в продолжающихся уже много месяцев сложных переговорах и убедить Турцию одобрить их заявки на вступление в НАТО, пишет Foreign Policy. По информации издания, на этой неделе в Турции уже побывал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который попытался убедить турецкого лидера Реджепа Эрдогана принять новых союзников, — а на следующей неделе страну должен будет посетить новый премьер Швеции Ульф Кристерссон, дабы «закрепить результат». 
 
Как напоминает обозреватель FP, Турция остаётся последним членом НАТО, который высказывает аргументы против присоединения к альянсу Финляндии и Швеции: 28 из 30 союзников уже одобрили их заявки, а Венгрия дала понять, что её парламент даст им зелёный свет в ближайшие месяцы. Турецкие власти говорят, что желают видеть со стороны шведских и финских коллег более активные шаги в отношении лиц, которые, как они считают, угрожают безопасности Турции, включая членов курдских организаций, а также людей, якобы причастных к попытке государственного переворота 2016 года. 
 
Между тем американские и европейские дипломаты в неформальной обстановке всё чаще выражают раздосадованность позицией Турции по вопросу, который следовало бы закрыть ещё несколько месяцев назад, тем паче что европейская система безопасности сейчас переживает крайне опасный момент в связи с боевыми действиями на Украине, пишет автор. 
 
Финские и шведские чиновники, впрочем, надеются, что новые дипломатические усилия позволят выйти из этого тупика, продолжает журналист FP. Обе страны уже пошли на уступки Анкаре: они обещали расширять сотрудничество с ней в плане борьбы против курдских боевых организаций и рассмотреть запросы Турции на экстрадицию лиц, которых она подозревает в терроризме, а Швеция также отменила введённое в отношении Анкары после её вторжения в Сирию оружейное эмбарго. Новое шведское правительство, сформированное Кристерссоном, также надеется добиться перезагрузки в отношениях с Турцией, разъясняет автор. 
 
Однако турецкие чиновники заявляют, что сделанных до сих пор шагов недостаточно, и настаивают, что ни Хельсинки, ни Стокгольм так и не выполнили всех требований, перечисленных в подписанном тремя странами в июне меморандуме, говорится в материале FP. Об этом, в частности, заявил на этой неделе по итогам переговоров со Столтенбергом глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. 
 
По данным FP, многие западные эксперты считают, что проблема «терроризма» так интересует Эрдогана прежде всего в контексте намеченных на следующий год выборов: для победы ему будут нужны голоса турецких националистов, которые выступают решительно против курдского сепаратизма. Это, по мнению специалистов, означает, что Турция примет окончательное решение по заявкам Швеции и Финляндии лишь после выборов. 
 
Другие эксперты убеждены, что Анкара медлит не из-за опасений по поводу курдов, а из-за сильного экономического влияния Москвы: после начала российской спецоперации на Украине Турция успела превратиться в одного из главных торговых партнёров России, а кроме того, стала получать гигантские денежные потоки неизвестного происхождения из-за рубежа, которые позволяют Эрдогану поддерживать расшатанную экономику в жизнеспособном состоянии, пишет Foreign Policy. 

 


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