 

Жерар Пике в слезах покинул “Барселону”

06.11.2022, 13:35, Разное
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Минувшим вечером давний защитник “Барселоны”, 35-летний Жерар Пике, в последний раз вышел на стадион “Камп Ноу”, чтобы сыграть свой 616-й матч за родной футбольный клуб. И это была, пожалуй, одна из самых эмоциональных встреч спортсмена. 

На поле Пике появился под несмолкаемые аплодисменты тысяч болельщиков, после чего капитан “Барселоны” Серхио Бускетс вручил ему свою капитанскую повязку – в знак признания и уважения, тем самым позволив Пике самому вывести команду на старт. Это Жерар сделал в компании своих сыновей – 9-летнего Милана и 7-летнего Саши. Но самый трогательный момент пришелся на 83-ю минуту игры, когда Пие заменили другим игроком. Покидая футбольное поле, он не смог сдержать слез. А болельщики аплодировали ему стоя.

Напомним, о своем решении уйти из футбольного клуба “Барселона” после 14 лет в команде Жерар Пике объявил несколько дней назад. В социальных сетях он опубликовал прощальный видеоклип, в котором поблагодарил “Барсу” за возможности и детские мечты, которые стали реальностью. “Барселона” в составе с Пике выиграла восемь чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. 


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