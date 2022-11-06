 

Как должен меняться уход за волосами с наступлением холодов: советы эксперта

06.11.2022, 13:35, Разное
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1. Зимой мы получаем меньше витаминов, что приводит к тому, что волосы начинают выпадать сильнее. Поэтому, перед началом осенне-зимнего периода, специалисты рекомендуют провести курс профилактики выпадения волос – в частности, проверить организм и выявить дефициты витаминов и минералов. Обратите особое внимание на рацион – он должен быть сбалансированным.

Роми Стрейд

2. Красивые и ухоженные волосы начинаются со здоровья кожи головы. Для нее мы подбираем питательные и увлажняющие концентраты и маски. Например, в составе маски для волос Cassia, Mod’s, экстракт индийской кассии, который питает волосы, не утяжеляя их, а также защищает от вредного воздействия окружающей среды. Также советую обратить внимание на линию Dermo-Calm и сыворотку Initialiste от Kerastase.

3. Регулярно посещайте парикмахера и состригайте посеченные концы волос — это поможет избежать их обезвоживания, предотвратит ломкость и позволит питательным веществам равномернее распределяться по всей длине.

4. В холодное время года проблема сухих волос встает особенно остро, поэтому не помешает принять дополнительные меры, чтобы волосы были хорошо увлажнены. Зимой феном приходится пользоваться намного чаще, чем летом. И, чтобы сохранить структуру волос, используйте термозащитные средства. 

5. Зимой волосы становятся более сухими, чаще путаются. Чтобы предотвратить их ломкость, используйте спрей для облегчения расчесывания или увлажняющий крем для волос, а также обратите особое внимание на качество используемых вами расчесок. Пряди начинайте расчесывать с кончиков, поднимаясь выше.

Эльза Хоск


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