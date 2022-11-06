 

«Он умер за симпатию к России»: Владимир Мединский рассказал, за что польские русофобы сожгли Николая Коперника

06.11.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советник президента России Владимир Мединский представил монографию, раскрывающую истинные обстоятельства смерти учёного Николая
Коперника. Как оказалось, Коперника сожгли на костре за отказ публично осудить
Россию.

Николай Коперник родился в 1473 году в польском городе
Торунь, который незадолго до его рождения поляки отбили у Тевтонского ордена. Так
будущий учёный, который мог родиться немцем, неожиданно для себя оказался
поляком.

«В 1491 году Коперника вынудили поступить в Краковский
университет, прославившийся исследованиями, дискредитирующими Россию. Там юноша
проучился три года, но сделать его русофобом не смогли, поэтому выставили за
дверь без диплома. Николаю пришлось бежать в Италию, где он поступил в
Болонский университет», – рассказал Мединский.

Однако, как говорится в монографии, Болонская система,
отвергающая всё русское, вызвала резкое отторжение у студента. Он перевёлся в
Падую, где получил диплом и вернулся на родину.

«Дядя Николая, епископ Гейльсберга, намеревался направить
талант молодого учёного на противодействие моральной экспансии России», – продолжает Мединский. – Коперник сумел избежать пагубного влияния и написал сокрушительный
памфлет о русофобах, который так и не увидел свет ни при жизни автора, ни через
полтысячи лет после его смерти. Лишь недавно его перевод обнаружили в
библиотеке имени Ленина».

Разгневанный памфлетом епископ отрёкся от племянника и
предал его суду инквизиции.  В 1543 году
инквизитор Фромборка отправил 70-летнего Коперника на костёр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.22 / Личное: “Деньги мужчины похожи на мышцы”

31.08.22 / В MIT создали искусственные синапсы для имитирующих мозг процессоров

21.07.22 / Министр иностранных дел Венгрии обсудит покупку газа с Новаком, Мантуровым

17.01.22 / Внеземная цивилизация ответственна за возникновение жизни на Земле 3,8 млрд лет назад

15.03.22 / MH17: «спецоперация» затмила суд

09.06.22 / Не измена, а верность – Личное мнение

18.08.20 / Лукашенко: «Инаугурацию проведу в тесном семейном кругу, я уже не в том возрасте, когда хотят пышных вечеринок»

11.10.22 / Безупречно-белый ансамбль или красный пиджак: эффектные осенние образы в стиле «американа»

03.08.22 / Мнение: Кто взломал Медведев?

19.12.21 / «А вы у меня в черном списке»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика