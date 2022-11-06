«Он умер за симпатию к России»: Владимир Мединский рассказал, за что польские русофобы сожгли Николая Коперника

Советник президента России Владимир Мединский представил монографию, раскрывающую истинные обстоятельства смерти учёного Николая

Коперника. Как оказалось, Коперника сожгли на костре за отказ публично осудить

Россию.

Николай Коперник родился в 1473 году в польском городе

Торунь, который незадолго до его рождения поляки отбили у Тевтонского ордена. Так

будущий учёный, который мог родиться немцем, неожиданно для себя оказался

поляком.

«В 1491 году Коперника вынудили поступить в Краковский

университет, прославившийся исследованиями, дискредитирующими Россию. Там юноша

проучился три года, но сделать его русофобом не смогли, поэтому выставили за

дверь без диплома. Николаю пришлось бежать в Италию, где он поступил в

Болонский университет», – рассказал Мединский.

Однако, как говорится в монографии, Болонская система,

отвергающая всё русское, вызвала резкое отторжение у студента. Он перевёлся в

Падую, где получил диплом и вернулся на родину.

«Дядя Николая, епископ Гейльсберга, намеревался направить

талант молодого учёного на противодействие моральной экспансии России», – продолжает Мединский. – Коперник сумел избежать пагубного влияния и написал сокрушительный

памфлет о русофобах, который так и не увидел свет ни при жизни автора, ни через

полтысячи лет после его смерти. Лишь недавно его перевод обнаружили в

библиотеке имени Ленина».

Разгневанный памфлетом епископ отрёкся от племянника и

предал его суду инквизиции. В 1543 году

инквизитор Фромборка отправил 70-летнего Коперника на костёр.

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