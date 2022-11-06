«Он умер за симпатию к России»: Владимир Мединский рассказал, за что польские русофобы сожгли Николая Коперника
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Советник президента России Владимир Мединский представил монографию, раскрывающую истинные обстоятельства смерти учёного Николая
Коперника. Как оказалось, Коперника сожгли на костре за отказ публично осудить
Россию.
Николай Коперник родился в 1473 году в польском городе
Торунь, который незадолго до его рождения поляки отбили у Тевтонского ордена. Так
будущий учёный, который мог родиться немцем, неожиданно для себя оказался
поляком.
«В 1491 году Коперника вынудили поступить в Краковский
университет, прославившийся исследованиями, дискредитирующими Россию. Там юноша
проучился три года, но сделать его русофобом не смогли, поэтому выставили за
дверь без диплома. Николаю пришлось бежать в Италию, где он поступил в
Болонский университет», – рассказал Мединский.
Однако, как говорится в монографии, Болонская система,
отвергающая всё русское, вызвала резкое отторжение у студента. Он перевёлся в
Падую, где получил диплом и вернулся на родину.
«Дядя Николая, епископ Гейльсберга, намеревался направить
талант молодого учёного на противодействие моральной экспансии России», – продолжает Мединский. – Коперник сумел избежать пагубного влияния и написал сокрушительный
памфлет о русофобах, который так и не увидел свет ни при жизни автора, ни через
полтысячи лет после его смерти. Лишь недавно его перевод обнаружили в
библиотеке имени Ленина».
Разгневанный памфлетом епископ отрёкся от племянника и
предал его суду инквизиции. В 1543 году
инквизитор Фромборка отправил 70-летнего Коперника на костёр.
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