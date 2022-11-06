 

«Одно кривляние!»: Тодоренко расплакалась из-за критики Тарасовой на «Ледниковом периоде»

06.11.2022, 12:35, Разное
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Татьяна Тарасова жестко раскритиковала выступление Регины Тодоренко в шоу «Ледниковый период». Ее номер, который она представила вместе с Александром Энбертом, назвали «Одним кривлянием!», из-за чего супруга Влада Топалова расплакалась.

В новом сезоне «Ледниковый период» Регине Тодоренко участвует в дуэте с серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане по фигурному катанию Александром Энбертом. Однако последнее выступление экс-звезды «Орла и решки» не вызвало восторга у Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР резко раскритиковала 32-летнюю селебрити, назвав ее выступление «одним кривлянием». Такой отзыв авторитетного профессионала настолько расстроил Регину Тодоренко, что она даже расплакалась.

В новом выпуске популярной передачи на Первом канале пара исполнила танец на песню «Чертово колесо» из репертуара Муслима Магомаева. Номер Энберта и Тодоренко был построен, как романтическое свидание двух молодых людей. Персонаж, который воплощал на катке Александр, предлагал руку и сердце своей прекрасной избраннице. Тем не менее не всем членам жюри пришлось по нраву такое романтическое выступление. Татьяна Тарасова посчитала его излишне театральным, к тому же Тодоренко не смогла уверенно держаться на льду.

Тренер звезд российского фигурного катания назвала то, как исполняла номер Регина Тодоренко, «кривлянием с шатанием». Причем Тарасова особо подчеркнула, что ее оценка еще и достаточно тактична, как для подобного выступления. Из-за этого расстроенная супруга Влада Топалова даже расплакалась. В целом после оглашения результатов выяснилось, что пара Тодоренко-Энберт набрала менее 12 баллов.


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