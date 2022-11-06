Дама в красном: Кейт Миддлтон на чемпионате мира по регби

Ни промозглый ноябрьский дождь, ни холодный ветер Манчестера не помешали Кейт Миддлтон выглядеть безупречно на четвертьфинале чемпионата мира по регби в Уигане. На игру между сборными Англии и Папы-Новой Гвинеи принцесса Уэльская пришла, чтобы поддержать сборную своей страны. И, конечно же, приковала к себе всеобщее внимание. В вип-ложе Кейт появилась в ярком образе: алом пальто от Александра МакКуина, надетым поверх трикотажного бордового платья с высоким воротом, остроносых замшевых сапогах и с традиционно брошью в виде мака груди – ее представители монаршей семьи носят в честь Дня памяти Соединенного Королевства, который в Великобритании отмечается 11 ноября. Финальными штрихами осеннего наряда Миддлтон стали сапфировое обручальное кольцо, серьги-подвески с жемчугом и идеальная укладка мягкими волнами.

Сегодняшняя игра стала для Кейт первым матчем по регби с тех пор, как в феврале этого года она сменила принца Гарри в качестве покровителя Футбольной лиги регби и Союза регби ранее в феврале этого года. Гарри ранее занимал эту должность с 2016 года, когда он сменил покойную королеву Елизавету.

Я так рад стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби — двух фантастических организаций, которые стремятся использовать силу, Спорт может помочь объединить сообщества и помочь людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию в том, что обещает быть захватывающим годом для обоих видов спорта! — написала тогда Кейт в своем официальном аккаунте в соцсетях.