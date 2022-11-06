Почему отекла Лолита – Личное мнение
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Лолита Милявская, дающая гастроль по стране, проснулась и испугалась — она отекла.
«А вы отекаете утром, бывает? Вот я сегодня отекла прям по полной, думаю, что ж такое, что было не так.»
Фото: Соцсети
Дело дрянь, видимо решила Милявская. Всё ведь было хорошо, а почему с утра — вот такое лицо?
Не случилось ли страшное?
Оказалось, случилось не страшное, а приятное. Исполнительница объелась конфет:
«Можно я вам покажу прикроватную мусорку? Посмотрите что там! Такого количества „Сникерсов“ ни один нормальный человек в жизни бы не съел! Я тоже не ела… Просто купила в дьюти-фри коробку и пока не прикончила… И теперь спрашиваю — что ж такая отекшая?»
И действительно, это может стать причиной отёка. Всего пара лет прошла, как Лолита надменно доказывала, что у неё есть бурная личная жизнь, а теперь перешла на ночные зажоры.
Я понимаю: хочется, чтобы была хоть какая-то радость. Седьмой муж пока не найден, так что все приятности ограничиваются конфетами. Наверное, это тоже неплохой вариант, чтобы себя порадовать.
Единственная беда — отекает.
А у вас как с этим делом? В смысле, не с личной жизнью, а с ночными перекусами, которые компенсируют её отсутствие?
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Источник: Лена Миро
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