Почему отекла Лолита – Личное мнение

Лолита Милявская, дающая гастроль по стране, проснулась и испугалась — она отекла.

«А вы отекаете утром, бывает? Вот я сегодня отекла прям по полной, думаю, что ж такое, что было не так.»



Фото: Соцсети

Дело дрянь, видимо решила Милявская. Всё ведь было хорошо, а почему с утра — вот такое лицо?

Не случилось ли страшное?

Оказалось, случилось не страшное, а приятное. Исполнительница объелась конфет:

«Можно я вам покажу прикроватную мусорку? Посмотрите что там! Такого количества „Сникерсов“ ни один нормальный человек в жизни бы не съел! Я тоже не ела… Просто купила в дьюти-фри коробку и пока не прикончила… И теперь спрашиваю — что ж такая отекшая?»

И действительно, это может стать причиной отёка. Всего пара лет прошла, как Лолита надменно доказывала, что у неё есть бурная личная жизнь, а теперь перешла на ночные зажоры.

Я понимаю: хочется, чтобы была хоть какая-то радость. Седьмой муж пока не найден, так что все приятности ограничиваются конфетами. Наверное, это тоже неплохой вариант, чтобы себя порадовать.

Единственная беда — отекает.

А у вас как с этим делом? В смысле, не с личной жизнью, а с ночными перекусами, которые компенсируют её отсутствие?

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