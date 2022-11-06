«Я получил кэшбек от государства»: присяжные оправдали мужчину, который украл раковину из туалета Саратовской думы
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Заводской районный суд
Саратова на основании вердикта присяжных полностью оправдал мужчину, который
обвинялся в краже имущества в Саратовской городской думе. Как пояснил подсудимый, таким
образом он хотел компенсировать свои потери по итогам ваучерной приватизации –
в 1993 году мужчина обменял приватизационные чеки своей семьи на акции одного
из местных заводов, который впоследствии обанкротился.
«Я тогда поверил государству
и вложил все наши ваучеры в акции. Но прогорел, как и все мои знакомые. Почти
30 лет я пытался добиться правды, но везде меня отшивали. Забрав раковину в
Думе, я получил кэшбек от государства», – заявил в своём последнем слове
подсудимый.
Кража произошла 2 сентября
2022 года. В этот день в городском заксобрании народные избранники проводили приём граждан, поэтому мужчина смог без пропуска пройти в здание Думы. Изучив
обстановку, он обратил внимание на новую раковину в туалете, которую на месте
демонтировал и на личном автомобили отвёз к себе на дачу. Благодаря камерам
наблюдения, его личность была оперативно установлена и уже на следующий день
мужчину задержали.
Следствие оценило ущерб, нанесённый государству, в 68
тысяч рублей и потребовало приговорить подсудимого в 3 годам лишения свободы.
Однако коллегия присяжных заседателей единогласно его оправдала.
«У нас собрались люди в
возрасте, поэтому все присутствующие помнят эту приватизацию. По закону
подсудимый, конечно, не прав, а по совести – он поступил правильно. Так что мы
его и оправдали», – пояснил старшина присяжных газете «Саратовский вестник».
На основании этого решения
судья вынес оправдательный приговор, однако в ближайшее время мужчине предстоит
встреча с представителями городской думы в арбитражном суде – он отказался добровольно
возвращать раковину и юрист заксобрания подал гражданский иск.
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