«Я получил кэшбек от государства»: присяжные оправдали мужчину, который украл раковину из туалета Саратовской думы

Заводской районный суд

Саратова на основании вердикта присяжных полностью оправдал мужчину, который

обвинялся в краже имущества в Саратовской городской думе. Как пояснил подсудимый, таким

образом он хотел компенсировать свои потери по итогам ваучерной приватизации –

в 1993 году мужчина обменял приватизационные чеки своей семьи на акции одного

из местных заводов, который впоследствии обанкротился.

«Я тогда поверил государству

и вложил все наши ваучеры в акции. Но прогорел, как и все мои знакомые. Почти

30 лет я пытался добиться правды, но везде меня отшивали. Забрав раковину в

Думе, я получил кэшбек от государства», – заявил в своём последнем слове

подсудимый.

Кража произошла 2 сентября

2022 года. В этот день в городском заксобрании народные избранники проводили приём граждан, поэтому мужчина смог без пропуска пройти в здание Думы. Изучив

обстановку, он обратил внимание на новую раковину в туалете, которую на месте

демонтировал и на личном автомобили отвёз к себе на дачу. Благодаря камерам

наблюдения, его личность была оперативно установлена и уже на следующий день

мужчину задержали.

Следствие оценило ущерб, нанесённый государству, в 68

тысяч рублей и потребовало приговорить подсудимого в 3 годам лишения свободы.

Однако коллегия присяжных заседателей единогласно его оправдала.

«У нас собрались люди в

возрасте, поэтому все присутствующие помнят эту приватизацию. По закону

подсудимый, конечно, не прав, а по совести – он поступил правильно. Так что мы

его и оправдали», – пояснил старшина присяжных газете «Саратовский вестник».

На основании этого решения

судья вынес оправдательный приговор, однако в ближайшее время мужчине предстоит

встреча с представителями городской думы в арбитражном суде – он отказался добровольно

возвращать раковину и юрист заксобрания подал гражданский иск.

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