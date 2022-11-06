 

В Сети рассказали о тайном брате Анны Заворотнюк

06.11.2022, 11:10, Разное
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В Сети рассказали малоизвестные факты о семье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Как оказалось, у нее есть еще один сын, тайный брат Анны, Майкла и Милы Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк после обнаружения онкологии избегает общения с журналистами. Заслуженная артиста Российской Федерации дважды была замужем, а также встречалась с Сергеем Жигуновым, партнером по сериалу «Моя прекрасная няня». В первом браке с Олафом Шварцкопфом, который был старше нее на 12 лет. Детей у пары не было, во второй раз под венец селебрити пошла с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от него Заворотнюк родила дочь Анну и сына Майкла. Однако, как оказалось, у звезды кино и телевидения есть еще и тайный сын, брат ее известных общественности детей.

26-летняя Анна работает продюсером в США, 22-летний Майкл мечтает стать актером, но решил получить юридическое образование в МГИМО. Дочери Миле недавно исполнилось 4 года, она рождена в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Мало кто знает, что у наследников «прекрасной няни» есть еще и тайный брат по имени Артем. Он появился после развода Анастасии Заворотнюк. Причем, как предполагают блогеры, Анна Заворотнюк может поддерживать отношения с родственником. В социальных сетях она комментирует его заметки и фотоснимки.

Однако сколько сейчас лет брату Анны Заворотнюк, пока неизвестно, нет данных даже о том, посещает ли мальчик школу. Артем родился у Дмитрия Стрюкова от новой избранницы, бывший супруг знаменитой актрисы не спешит раскрывать данные о ребенке. Анастасия Заворотнюк сейчас проживает в подмосковном Крекшино и также избегает общения со СМИ.


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