Мнение: Об украино-российских мирных переговорах… Третий раунд начинается?

Третий раз на те же грабли!

Первый раунд прошёл в Беларуси, Второй — в Стамбуле. Но после российского «жеста доброй воли» под Киевом переговоры впали в ступор. Пока не стало ясно, что ВСУ к Дню 7 8 ноября «не успевают» добиться новой перемоги, которую можно было бы «продать» американскому избирателю. А потому 8-й день 11-го месяца 2022 года имеет все шансы стать «красным», по партийному цвету Республиканской партии #США.

Однако с перспективой перехода большинства в обеих палатах Конгресса к оппонентам демократы вынуждены считаться уже сейчас. Ещё накануне Администрация Джо Байдена, как подорванная, согласовывала один пакет военной помощи Украине за другим, а теперь вдруг в кулуарах Белого дома заговорили о возобновлении «мирных переговоров». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прилетел в Киев склонять нынешнюю «владу» к возобновлению диалога с Москвой.

Зачем и почему?

Российско-украинский вооружённый конфликт, длящийся уже девятый месяц, очень быстро приобрёл глобальный характер. И речь не о том, что #Россия мужественно противостоит «всему #НАТО», мировому «сатанизму» и прочим «боевым комарам». Речь о глобальных последствиях прежде всего экономического характера. Из-за синергетического эффекта российских действий и антироссийских санкций мировая #экономика столкнулась с дефицитом энергоресурсов и продовольствия, ростом инфляции, спадом производства. Всё это способствовало в частности резкому удорожанию нефти и газа для европейских потребителей, вызвало скачок цен на сырьевые товары для всех в мире и усугубило риски голода в таких странах, как Сомали, Йемен и Афганистан. Америке тоже приходится несладко. Потребительские цены скачут в самом быстром темпе с 1980-х, Федеральный резерв вынужденно поднимает ставки, угнетая деловую активность в среднесрочной перспективе, а экс-президент США Дональд #Трамп уже строит планы по триумфальному возвращению в Белый дом.

И это — реальная угроза политике глобализма, с которой MAGA несовместима органически.

Даже в «родной» для Джо Байдена Демпартии начались робкие призывы к дипломатии, чтобы избежать затяжной войны: часть партийных функционеров опубликовали (но позже отозвали) письмо, призывающее нынешнего президента страны удвоить усилия по поиску «реалистичных рамок» для прекращения боевых действий. А почти половина республиканцев считают, что Штаты помогают Украине «слишком много», и готовятся её поддержку если не свернуть, то существенно снизить в темпах и объёмах. При этом Киев зависит от иностранной военной помощи чуть больше, чем полностью, и в этом случае перспективы для него мрачны, как никогда прежде.

Европейские союзники Вашингтона также начинают колебаться в преддверии зимы, хотя и запаслись газом по самую маковку своих газохранилищ. Но вдруг предстоящие месяцы станут очень холодными? Наконец, даже на периферии пошли «разброд и шатания». Южная Африка воздержалась на недавнем голосовании в ООН по резолюции, осуждающей присоединение Россией новых территорий, заявив, что вместо этого мир должен сосредоточиться на содействии прекращению огня и политическому урегулированию. Новый избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский несёт такую ​​же ответственность за нынешний конфликт, как и его российский визави. То есть, и глобальный антироссийский фронт никак не складывается, и даже североатлантическое единство, столкнувшись с невиданной доселе проверкой на прочность, уже слегка потрескивает по швам.

А тут ещё перспективы возвращения жовто-блакитного прапора в Херсон отодвинулись…

Так почему бы и не начать новые «мирные переговоры»?

Собственно, они уже начались — заочно. С российской стороны густо пошли напоминания о том, что «наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит» (интересно, какой долбо… спичрайтер это придумал?). С украинской уже сформулирована и переговорная позиция, которую озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга с советником по безопасности Джейком Салливаном.

Она проста — всего четыре пункта.

1. «Деоккупация» всех территорий Украины (включая Донбасс и Крым);

2. Возвращение всех пленных;

3. Выплата Российской Федерацией репараций (ориентировочно — 1 трлн долл., пять годовых ВВП Украины);

4. Международные гарантии, которые не позволят России «напасть» снова.

То есть, никакой «денуклеаризации» России, никакой «расчленёнки», никакого Акта о безоговорочной капитуляции. Даже Парада победы ВСУ в Москве не требует Киев. Только #деньги и земли.

Предложение щедрое. От всей широты справжньої української душі

Надо брать, пока дают?

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