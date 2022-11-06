 

Le Figaro – в Чехии одобрили введение налога на сверхдоходы энергосектора

06.11.2022, 10:52, Разное
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Нижняя палата парламента Чехии в пятницу утвердила законопроект о специальном налоге для предприятий и банков энергетической отрасли, пишет Le Figaro. По данным газеты, ставка налога составит 60%, а взимать его собираются в период с 2023 по 2025 год.


AP

Палата депутатов чешского парламента в пятницу одобрила введение специального налога для банков и предприятий энергетического сектора, которые получили повышенную прибыль в связи с подскоком цен на энергоресурсы после начала российской спецоперации на Украине, пишет Le Figaro.  

По информации издания, соответствующий законопроект предусматривает, что ставка налога составит 60%, а взиматься он будет в период с 2023 по 2025 год.  

Средства, которые получит государственный бюджет благодаря введению налога, планируется направить на покрытие дополнительных расходов, которые легли на государство после того, как оно в начале нынешнего года ввело ограничения на рост тарифов на электроэнергию, говорится в материале французской газеты.  

Законопроект о налоге теперь должен будет рассмотреть и одобрить чешский сенат, после чего он будет направлен на подпись президенту страны, пишет Le Figaro. 

Как отмечает обозреватель издания, Чехия в настоящий момент исполняет обязанности государства — председателя Совета Европейского союза. 

Рост цен на энергоносители, вызванный прежде всего сокращением поставок российского газа в связи с боевыми действиями на Украине, затронул домохозяйства по всей Европе, напоминает журналист. Дорогая энергия, в свою очередь, стала главным драйвером рекордной инфляции, которая в Чехии в сентябре достигла 18%, пишет автор. 


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