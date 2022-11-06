 

Guardian – в Индии всё больше тревожатся за оставшиеся от британцев мосты

06.11.2022, 10:52, Разное
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Обрушение моста в штате Гуджарат в прошлом месяце заставило индийцев вспомнить о том, что в их стане осталось ещё немало переправ, построенных в эпоху Британской Индии — и многие из них отчаянно нуждаются в ремонте, пишет The Guardian. Как подчёркивает обозреватель издания, индийцы до сих пор восхищаются работой британских инженеров, однако возведённые ими мосты просто не были рассчитаны на такие нагрузки и столь долгий срок службы.


AP

После обрушения моста в индийском штате Гуджарат в Индии всё чаще звучат опасения по поводу состояния тысяч других инфраструктурных объектов колониальной эпохи, пишет The Guardian. 

Как напоминает обозреватель издания, злополучный мост, расположенный в городе Морви, обрушился в минувшем месяце, унеся жизни 135 человек. На момент трагедии мосту было уже больше века; между тем, как выяснилось впоследствии, правительство штата Гуджарат присудило контракт на ремонт объекта местной компании, которая занималась производством часов.  

Теперь в Индии всё больше тревожатся за другие старые мосты, продолжает журналист. Согласно самым свежим данным в открытом доступе, в стране на 2015 год имелось около 173 тыс. мостов, около 36470 из которых были построены при британском владычестве. А почти 6700 мостов даже старше — некоторые из них возвели 140 лет тому назад, подчёркивает автор. 

По оценкам индийских специалистов, как минимум 5400 мостов находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонтных работах. В одном только штате Уттар Прадеш на 2018 год было до 226 аварийных мостов, пишет The Guardian. 

Как предупреждают индийские специалисты, многие старые мосты не оценивались инженерами на предмет их надёжности, а это — серьёзная проблема, поскольку британцы строили переправы, рассчитанные на гораздо более скромные нагрузки, чем сейчас, отмечается в материале издания. 

По данным The Guardian, в 2018 году профильный комитет индийского парламента, проведя оценку состояния мостов в стране, заключил, что железнодорожные мосты Индии представляют опасность для пассажиров и нуждаются в ремонте. В своём докладе члены комитета раскритиковали железнодорожные службы за задержки с ремонтными работами, а также отметили высокое качество старых британских мостов, констатировав, что некоторые из них до сих пор находятся в удовлетворительном состоянии — в отличие от мостов, построенных после обретения страной независимости, пишет газета. 

Отдельные индийские публицисты полагают, что премьер-министру страны Нарендре Моди, который крайне критично отзывается о британском наследии и активно борется с английским языком, который называет «пережитком колониальной системы», следовало бы заняться действительно важными проблемами — включая и ремонт мостов колониальной эпохи, подчёркивается в материале The Guardian.


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