 

Под одним одеялом – Билли Айлиш и Джесси Разерфорд впервые вышли на красную дорожку как пара

06.11.2022, 10:43, Разное
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Своего нового бойфренда, солиста группы The Neighbourhood Джесси Джеймса Разерфорда, 20-летняя Билли Айлиш недолго скрывала от общественности. Спустя месяц после того, как пару заметили на свидании, они вместе отпраздновали Хеллоуин (их ироничные костюмы, намекающие на разницу в возрасте, не успел осудить только ленивый), и вот теперь  впервые предстали перед фотографами на красной дорожке. Айлиш и Разерфорд дебютировали как пара во время звездного гала-концерта LACMA Art+Film Gala 2022, который прошел в Лос-Анджелесе в субботу вечером.

На публике влюбленные появились, завернутые в огромное одеяло Gucci, – чем не официальное заявление об отношениях! Под ним влюбленные оказались в парных нарядах в пижамном стиле. Билли надела платье-комбинацию в пол с драматичными разрезами от бедра накидку, напоминающую пеньюар и маску для сна, которая послужила ей повязкой для волос. Образ дополнили сетчатые перчатки и несколько ожерелий. Джесси поддержал любимую расслабленным костюмом в той же стилистике и пушистыми туфлями, похожими на тапочки. 

Тем временем фанаты не в восторге от выбора певицы. Их возмущает то, что Айлиш выбирает парней постарше — разница в возрасте с Джесси у нее 11 лет. И он всего на год младшее ее прежнего бойфренда, актера Мэттью Ворса, с которым певица, по слухам, рассталась из-за его многочисленных измен. В отличие от Ворса солист группы The Neighbourhood, кажется, не имеет полигамных наклонностей. До Билли у Джесси было всего лишь два публичных романа. Он долгое время встречался с автором-исполнительницей Анабель Инглунд, а после их расставания в 2015 году у него начались отношения с моделью Девон Карлсон, которые сошли на нет в начале этого года.


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