 

Мнение: Где искренность?

06.11.2022, 10:35, Разное
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Российские исполнители сняли клип «Встанем».

А 6 лет назад практически те же самые исполнители сняли очень пацифистский клип «Жить», набравший почти 50 млн. просмотров. В аннотации к этой песне написано, что это «…песня о надежде и вере. Песня, которая дает силы и вдохновляет…».  А в самой песни есть такие строеи: «Как научиться просто жить? Не воевать, не убивать, а человеком просто стать?…»

Визуально «Встанем» и «Жить» очень похожи. А по содержанию… между клипами – пропасть.

Вот мне и интересно, когда исполнители были более искренними? Шесть лет назад или сейчас?

Источник: Ирек Муртазин


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