Любимые цвета и силуэты. Как найти свой стиль в одежде

Фирменный стиль является довольно распространенным жаргоном моды. Однако бывает сложно подобрать свой собственный личный стиль, так как часто мы ориентируемся на знаменитостей или икон моды.

Вот несколько простых шагов, благодаря которым можно подобрать именно те вещи, которые будут характеризовать личность.

Определить то, какие силуэты больше всего нравятся

Самая важная вещь в составлении гардероба – понимание того, какие именно силуэты заставляют нас чувствовать себя лучше.

Важно подобрать наряды, которые нравятся больше всего и после этого сделать фото, чтобы понять то, насколько подходит та или иная модель.

Найти свои фирменные детали

Это могут быть определенные цвета, принты и даже аксессуары. Большое влияние на создаваемый образ имеют даже самые незначительные на первый взгляд детали.

Выбирать вневременные наряды

Правильно подобранная одежда – та, которую можно будет носить на протяжении нескольких лет и при этом выглядеть модно и стильно. Именно поэтому, стоит сосредоточиться на носке именно того, что больше всего нравится и подходит по фигуре.

Для этого нужно вынуть все вещи со своего гардероба и оставить только то, что носите в течение нескольких месяцев. Это и станет составляющей личного стиля.

Создать доску настроения

Это довольно хороший прием для формирования своего личного стиля. Нужно просто создать доску настроения, на которой будут абсолютно все вещи, которые больше всего нравятся.

Для этого нужно найти интересные картинки в интернете, распечатать их, вырезать и приклеить на доску.

Признать то, что что-то не нравится

При составлении гардероба важно обращать внимание на предметы, которые заставляют чувствовать себя не слишком хорошо.

Например, если не нравятся футболки, то не стоит из носить только лишь по причине того, что их носит любимый блогер или знаменитость.

Будь то стиль обуви, верхней одежды и даже аксессуаров, важно избегать того, что совершенно не подходит под образ.

Выбрать цвета, которые больше всего нравятся

Не стоит думать о том, какие именно цвета подходят под тон кожи, а просто выбирать то, что нравится больше всего.

Если нравится определенный оттенок, то стоит смело выбирать его для себя даже не задумываясь.

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Сделать аудит своего гардероба

Ключом к созданию личного стиля является наличие эффективного и организованного гардероба.

При создании капсульного гардероба нужно стремиться к минимальному количеству вещей.

Не исключать униформу

Несмотря на то, что на первый взгляд униформа может показаться довольно скучным понятием, однако, многие стильные и модные женщины имеют определенную одежду, которая подходит для работы, выходных или повседневной носки.

Именно поэтому, если есть вещи, на которые можете положиться и которые выглядят стильно и привлекательно в любой ситуации, то они обязательно должны быть в гардеробе.

Можно просто немного поиграть с различными вариациями, аксессуарами или же использовать униформу тогда, когда не знаете, что надеть.

Не сосредотачиваться на новизне

Все новые тенденции и бренды, а также различные уловки стиля иногда могут показаться просто потрясающими и ошеломляющими.

Однако, лучше всего просто сосредоточиться на классических предметах гардероба, которые можно будет носить на протяжении длительного времени и всегда выглядеть просто фантастически.

Выбирать тренды, которые заставляют себя чувствовать хорошо

Как только сможете найти те бренды, которые больше всего нравятся, нужно подбирать только их.

Стоит выбирать только те предметы, которые максимально хорошо подходят по стилю и по фигуре.