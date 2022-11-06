Какую валюту покупать в конце 2022 года: рекомендация финансового консультанта

В последние несколько курс валют стабилизировался. По состоянию на 28 октября, один доллар можно приобрести за 61,36 рубля, один евро – за 61,57 рубля, а один фунт стерлингов – за 71,18 рубля. Однако из-за непредсказуемости геополитической обстановки многие перестали считать на американскую и европейскую валюты стабильными и надежными. Сейчас многие ищут альтернативу.

Для диверсификации накоплений сейчас можно рассматривать китайскую валюту, считает Василий Еременко. По его словам, спрос на юань в России вырос более чем в 10 раз в 2022 году. Финансовый консультант отметил, что в будущем Китай станет главным внешнеэкономическим партнером и союзником РФ.

Есть и другая альтернатива доллару США. Еременко добавил, что также можно приобрести гонконгский доллар. Эта валюта имеет “четкую привязку к американской”, однако не попадает под санкции. Покупка гонконгского доллара осуществляется свободно через биржу, подчеркнул эксперт.

Говоря о курсе валют, стоит добавить, что, по состоянию на 28 октября 2022 года, один китайский юань можно приобрести за 8,44 рубля, а один гонконгский доллар – за 7,82 рубля.