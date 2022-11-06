 

Что будет с ценами на самые необходимые товары в России

06.11.2022, 4:10, Разное
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Недавно аналитики Центробанка предсказали ускорение роста цен на продукты и другие товары. Они считают, что из-за постепенной стабилизации курса рубля инфляция разгонится. Об осеннем росте инфляции говорил и зампред регулятора Алексей Заботкин.

Однако нельзя забывать о том, что государство предпринимает необходимые меры по сдерживанию цен в первую очередь на товары повседневного спроса. Как отметил вице-президент “Опоры России” Павел Сигал, сейчас есть спрос на каждую категорию товаров первой необходимости, поэтому стабильного роста цен ожидать не стоит.

По словам эксперта, корреляция рынка не сильно затронет самые необходимые продукты. Мол, рынок продолжает реагировать на внешние факторы. При изменении стоимости товаров учитывается фактор платежеспособности граждан. Так что потребительское поведение влияет на цены.

В России растут не только цены на продукты, но и цены на недвижимость. Причем, дорожает и аренда квартир. В каких городах
плата за съем жилья значительно выросла
с июля по сентябрь 2022 года, выяснили аналитики “Авито Недвижимость”. Рейтинг публиковали “Дни.ру”.


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