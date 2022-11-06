 

Welt – Си Цзиньпин призвал отказаться от применения ядерного оружия на Украине

06.11.2022, 4:00, Разное
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Председатель КНР Си Цзиньпин предостерёг от применения или угроз применения ядерного оружия на фоне конфликта на Украине, пишет Die Welt. В беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем он заявил, что мировое сообщество должно позаботиться о «невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн» и избежать ядерного кризиса в Евразии. Кроме того, глава КНР призвал «приложить все усилия, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине».


AP

Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин предостерёг от применения или угроз применения ядерного оружия на фоне конфликта на Украине. В пятницу в Пекине в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем глава КНР заявил, что мировое сообщество должно позаботиться о «невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн», передаёт Die Welt со ссылкой на сообщение МИД КНР.

По его словам, необходимо избежать ядерного кризиса в Евразии. «Стороны конфликта должны проявить благоразумие, сдержанность и создать условия для возобновления переговоров. Мировое сообщество также должно приложить все усилия, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом применение или угроза применения ядерного оружия должны быть отвергнуты», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай поддерживает усилия Германии и Европы по содействию мирным переговорам и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. При этом в ходе встречи с Шольцем Си Цзиньпин не стал высказывать прямой критики в адрес своего стратегического партнёра России.

Затронув вопрос отношений с Германией, Си Цзиньпин заявил, что обе стороны должны уважать позиции и ключевые интересы друг друга и придерживаться диалога. Кроме того, он призвал «совместно противостоять препятствиям, возникающим из-за блоковой конфронтации». Такой упрёк китайские официальные лица зачастую адресуют США.

«Политическое доверие легко разрушить, но нелегко восстановить», — подчеркнул Си Цзиньпин. В этой связи он также вспомнил слова бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта, однажды сказавшего, что политики должны обладать спокойствием принимать вещи, которые они не могут изменить, мужеством менять то, что изменить возможно, и мудростью различать первое и второе, пишет Die Welt.


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