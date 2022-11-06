 

Мнение: Грязь и нищета Черноземья

06.11.2022, 3:15, Разное
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Ну, если в предыдущей цитате из Толкователя нашли “русофобию”, то уж что скажут про эту из него же:

“Исследование доктора исторических наук Владимира Безгина описывает санитарно-гигиенические условия крестьянского быта в Черноземье начала ХХ века («Российский крестьянин в годы войн и мирные годы, (XVIII-XX вв.» Сб. труд. участ. науч. конф. (Тамбов, 10 июня 2010 г.)
«О санитарных требованиях русские крестьяне имели смутное представление.
Полы, в большинстве своём земляные, служили источником грязи, пыли и сырости. Зимой в избах содержался молодняк – телята и ягнята, следовательно, о какой-либо опрятности не могло быть и речи. Солома служила универсальным покрытием для пола в крестьянской избе. На неё дети и больные члены семьи отправляли свои естественные надобности, и её, по мере загрязнения, периодически меняли.

О чистоте постелей в сельских избах можно говорить только относительно. Часто постелью служил «соломенник», т.е. мешок набитый ржаной или яровой соломой. Солома эта не менялась иногда по целому году, в неё набиралась масса пыли и грязи, заводились клопы. Почти не было постельного белья, лишь подушки иногда одевались в наволочки, да не всегда были подушки. Простыню заменяло рядно, домотканая подстилка, а одеяло не знало никаких пододеяльников.

Не было в сельском быту и надлежащей гигиены питания. Пищу в крестьянских семьях, как правило, употребляли из общей посуды, столовых приборов практически не знали, пили из кружек по очереди. Посуду крестьяне после приема пищи не мыли, а только ополаскивали её в холодной воде и ставили на место. Настоящим образом посуда мылась не более одного-двух раз в год.

Уборных не было. Так, в воронежских сёлах отхожих мест не устраивали, а «человеческие экскременты были рассеяны по полям, на дворах, задворках и пожирались свиньями, собаками, курами».

Этнографические источники конца XX века содержат сведения о наличии в крестьянских избах вредных насекомых: тараканов, клопов, блох. Можно сделать вывод о том, что они являлись неизменными спутниками сельского быта. Головная вошь – обычный спутник всего населения; особенно их много водится на детях. Бабы в свободное время «ищут друг у друга в голове». Мать, лаская своего ребенка, непременно, хотя слегка поищет в его волосах паразитов. В путевых заметках А.Н.Минха, находим следующее наблюдение автора о любимом занятии крестьянок одного из сел: «Баба деревянным гребнем, употребляемым для расчёски льна, роется в голове другой, а частое щёлканье доказывает изобилие насекомым в волосах наших русских женщин».

В летнюю пору крестьян одолевали блохи, даже Петров пост мужики называли блошиным постом. В это период в деревнях можно было наблюдать такую картину: «В избе сидели мужик и баба, совершенно голые, и занимались ловлей блох, нимало не стесняясь, – так принято и ничего здесь нет предосудительного».

Бань в русском селе было катастрофически мало. По сведениям А.И.Шингарева, в начале ХХ века бань в с. Моховатке имелось всего 2 на 36 семейств, а в соседнем Ново Животинном – одна на 10 семейств. Большинство воронежских крестьян, по подсчётам автора, мылись раз-два в месяц в избе в лотках или просто на соломе.

Отсутствие личной гигиены являлось причиной распространения большинства инфекционных заболеваний в русском селе. Исследователь дореволюционной поры Н.Бржеский на основе изучения быта крестьян черноземных губерний пришел к выводу о том, что «плохое качество воды и решительное равнодушие к содержанию себя в чистоте становится причиной распространения заразных заболеваний». Да и могло ли быть иначе, когда ели из одной миски, пили из одной кружки, утирались одним полотенцем, пользовались чужим бельём. Объясняя причину широкого распространения сифилиса в деревне, врач Г.Герценштейн указывал, что «болезнь распространяется не половым путем, а передается при повседневных общежительских отношениях здоровых и больных членов семьи, соседей и захожих людей. Общая миска, ложка, поцелуй ребенка распространяли заразу всё дальше и дальше» (блог Толкователя).

По опыту, в качестве возражения должны начаться упорные изыскания в родословной автора текста – Владимира Безгина. Хотя и непонятно, с чем тут, собственно, спорить. В селах без канализации и водопровода никак иначе просто и не могло бы быть.

Источник: Размышления вольного социолога


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